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Borsalar Ethereum ETF'lerinde staking onayı için sıraya giriyor

Borsalar Ethereum ETF'lerinde staking onayı için sıraya giriyor
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New York Borsası'nın bir bölümü olan NYSE Arca, Grayscale'in spot Ethereum (ETH) ETF'lerinde staking yapılabilmesi için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) başvuruda bulundu. Bu hamle, 477.428 ETH tutan ve 1,3 milyar dolar değerinde portföyü yöneten Grayscale Ethereum Mini Trust ETF'nin yatırımcılarına ek kazanç imkanı sağlayabilir.

Ethereum ETF'lerinin işlem görmeye başlamasının ardından kripto ekosistemi yeni bir döneme hazırlanıyor. NYSE Arca'nın başvurusu, Ethereum ETF'lerinde staking özelliğinin önünü açabilir. SEC'in Geçici Başkanı Mark Uyeda'nın görevlendirdiği ekip, sektör temsilcileriyle bu konuda görüşmeler sürdürüyor.

Ethereum ETF Yatırımcılarına Yeni Kazanç Kapısı

NYSE Arca'nın Grayscale Ethereum ETF'leri için staking başvurusu, bu alandaki ilk adım değil. Daha önce Cboe BZX Exchange de 21Shares Core Ethereum ETF için benzer bir girişimde bulunmuştu.

Eski SEC Başkanı Gary Gensler döneminde ETH tabanlı ETP'lerin staking yapması federal menkul kıymet yasaları gerekçesiyle yasaklanmıştı. NYSE Arca'nın başvurusu, özel bir saklayıcı kullanarak bu endişeleri gidermeyi hedefliyor.

Coinbase, Trust tarafından tutulan ETH'lerin güvenliğini sağlıyor. Staking onayı alınması durumunda yatırımcılar ek getiri elde edebilecek. SEC'in bu konudaki kararı, kripto para ETF pazarının geleceğini şekillendirecek önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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