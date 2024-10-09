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Böerse Stuttgart'tan Ethereum hamlesi

Böerse Stuttgart'tan Ethereum hamlesi
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Böerse Stuttgart'a ait kripto ticaret platformu Bison, Munich Re ve Staking Facilities ile ortaklık kurarak sigortalı Ethereum (ETH) stake etme hizmetini başladı. Minimum 0,005 ETH ile haftalık ödüller kazanma imkanı sunan hizmet, slashing ve dolandırıcılık risklerine karşı koruma sağlıyor.

Kripto para dünyasında güvenli yatırım arayışları devam ederken Alman borsası Böerse Stuttgart'ın dijital varlık platformu Bison, yenilikçi bir adım attı. Platform, Ethereum stake etme sürecini daha güvenli hale getirmek için sigorta devleri ve uzman stake sağlayıcılarla iş birliği yaparak, küçük yatırımcıların da stake etme avantajlarından faydalanmasının önünü açtı.

Böerse Stuttgart Sigortalı Ethereum Stake Etme Hizmeti Başlattı

Bison'un bu yeni hizmeti, kripto para yatırımcılarına önemli avantajlar sunuyor. Öncelikle, minimum 0,005 ETH ile stake etme imkanı, küçük yatırımcıların da Ethereum Blockchain ağının geleceğine katılmasına olanak tanıyor. Bu düşük giriş bariyeri, Ethereum ekosisteminin yaygınlaşmasına katkıda bulunabilir.

Sigortalı stake etme hizmeti, yatırımcıları çeşitli risklere karşı koruma altına alıyor. Munich Re'nin sağladığı sigorta, slashing riskini kapsıyor. Slashing, Ethereum ağında doğrulayıcıların uygunsuz davranışları nedeniyle cezalandırılması ve stake edilen ETH'nin bir kısmının kaybedilmesi anlamına geliyor. Ayrıca sigorta kapsamı operasyonel hatalar, teknik arızalar ve olası dolandırıcılık girişimlerini de içeriyor.

Bison'un bu hizmeti, yasal düzenlemelere uygunluk açısından da dikkat çekiyor. Stake edilen tüm varlıklar, Alman Federal Finansal Denetleme Kurumu (BaFin) lisanslı Böerse Stuttgart Digital Custody tarafından saklanıyor. Bu durum, yatırımcılara yasal bir çerçeve içinde hareket ettikleri güvencesini veriyor.

Ethereum ekosistemindeki bu gelişme, kripto para dünyasında güven oluşturma çabalarına önemli bir katkı sağlayabilir. Özellikle Almanya gibi finans merkezi bir ülkeden gelen bu hamle, diğer Avrupa ülkeleri için de örnek teşkil edebilir.

Bison'un bu yeni hizmeti, Ethereum 2.0 geçişi sürecinde önem kazanıyor. Ethereum ağının Proof of Stake konsensus mekanizmasına geçişiyle birlikte, stake etme işlemleri daha da önemli hale gelecek. Bu bağlamda, Bison'un sunduğu güvenli ve erişilebilir stake etme seçeneği, Ethereum ekosisteminin büyümesine katkıda bulunabilir.

Kripto para piyasalarındaki bu yenilikçi adım, kurumsal yatırımcıların yanı sıra bireysel yatırımcıların da ilgisini çekmeyi hedefliyor. Böerse Stuttgart'ın bu hamlesi, geleneksel finans kurumlarının kripto para dünyasına olan merakının arttığını da gösteriyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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