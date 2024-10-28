Boerse Stuttgart Digital, Elwood ile kripto ortaklığı kurdu

Avrupa'nın önde gelen dijital varlık platformlarından Boerse Stuttgart Digital, finans teknolojisi şirketi Elwood ile stratejik bir ortaklık kurarak, kurumsal müşterilere yönelik hizmetlerini genişletiyor. Bu ortaklık, risk yönetimi ve uyum alanlarında yenilikçi çözümler sunarak dijital varlık piyasalarına erişimde yeni bir dönem başlatıyor. Ortaklık, Avrupa'daki kurumsal ve perakende müşteriler için dijital varlıklara erişimi kolaylaştıracak.

Avrupa Finans Sektöründe Dijital Dönüşüm Hız Kazanıyor

Stuttgart merkezli Boerse Stuttgart Digital (BSD), kurumsal müşterilerine sunduğu dijital varlık hizmetlerini Elwood teknolojisi ile güçlendiriyor. Avrupa genelinde 200'ü aşkın kurumsal müşteriye hizmet sunan BSD, bu iş birliği ile kripto para ve dijital varlık işlemlerinde yeni bir dönem başlatıyor.

Fintech sektörünün önde gelen isimlerinden Elwood'un altyapısını kullanan BSD, kurumsal müşterilerine sunduğu modüler çözümleri zenginleştiriyor. Bu kapsamda, risk yönetimi ve uyum süreçleri başta olmak üzere, kripto varlıkların alım-satım ve saklanması konularında daha kapsamlı hizmetler sunulacak.

Elwood'un üst yöneticisi Chris Lawn, iş birliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Sektörün önde gelen dijital varlık ticaret çözümlerini müşterilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. BSD ile yaptığımız iş birliği, kurumsal müşterilerin dijital varlık yönetiminde verimliliği artıracak." ifadelerini kullandı.

BSD Genel Müdürü Ulli Spankowski ise Avrupa'da dijital varlıklara yönelik talebin artış gösterdiğine dikkat çekerek, "Elwood ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, müşterilerimizin dijital varlıklara erişimini kolaylaştıracak. Uyum ve güvenlik konularındaki ortak yaklaşımımız, bu alanda ölçeklenebilir çözümler sunmamıza olanak sağlayacak." dedi.

Şirket, dijital altyapısını güçlendirmek amacıyla Amazon Web Services ile de iş birliği yaparak, Avrupalı finans kurumlarına yönelik hizmetlerini genişletti. BSD ayrıca Crypto Risk Metrics ile yaptığı iş birliği kapsamında 30 kripto para birimi için ESG verilerini kullanıma sundu.

BSD'nin 2023 yılı performansı da dikkat çekici rakamlara ulaştı. Perakende müşteri sayısını bir önceki yıla göre yüzde 10 artırarak 890 bin kişiye ulaşan şirket, BSD Custody bünyesinde 2 milyar Euro değerinde kripto para varlığı yönetiyor. Kripto para çeşitliliğini 27'ye yükselten grubun Almanya, İsveç ve İsviçre'deki borsalarının 2023 yılı sonunda toplam 100 milyar Euro ciroya ulaşması bekleniyor.

Stuttgart'taki ana borsanın işlem hacmini koruması sonucu yaklaşık 90 milyar Euro ciroya ulaşan grup, zorlu piyasa koşullarına rağmen büyümesini sürdürüyor.