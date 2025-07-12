BlockFi ve ABD Adalet Bakanlığı 35 milyon dolarlık davayı düşürdü

Bitcoin bugün öğle saatlerinde yüzde bir sıcaklıkla 118 bin dolar bandında seyrederken, iflas korumasındaki BlockFi piyasaya moral olan kritik bir haber geçirdi. Kripto borç vereninin yöneticisi ile ABD Adalet Bakanlığı 35 milyon doları aşan kripto transferi uyuşmazlığını uzlaşmayla sonlandırdı ve dosya "dava dışı" kapsama alındı. Kararın gelmesiyle BlockFi alacaklıları için beklenen dağıtım takviminin hızlanacağı yönünde, sektör verilerine göre, yüzde 2 oranında iyimserlik oluştu.

BlockFi İflas Yönetimi 35 Milyon Dolarlık Kripto Davasını Çözdü

Kripto para kredi platformu BlockFi'nin iflas sürecini yöneten yönetici ile Amerikan Adalet Bakanlığı arasında 35 milyon dolarlık anlaşma sağlandı. New Jersey Bölge İflas Mahkemesi'nde Yargıç Michael B. Kaplan tarafından Cuma günü onaylanan karar ile taraflar arasındaki hukuki uyuşmazlık sona erdi.

Mayıs 2023'te başlatılan hukuki süreçte, iki Estonya vatandaşına ait kripto varlıkların devlet hazinesine aktarılması talep edilmişti. Adalet Bakanlığı yetkilileri, BlockFi'nin iflas süreciyle ilgisi olmayan bir dolandırıcılık soruşturması kapsamında söz konusu varlıklara el koyma yetkisine sahip olduklarını savunmuştu.

Taraflar arasında varılan mutabakata göre dava kesin olarak reddedildi ve yeniden açılması mümkün olmayacak. Her iki taraf da kendi hukuki masraflarını üstlenecek. BlockFi'nin tasfiye sürecini yöneten Mohsin Meghji ile Adalet Bakanlığı'nı temsil eden kıdemli dava avukatı Seth B. Shapiro ve ekibi anlaşmaya imza attı.

Kripto kredi şirketi geçtiğimiz yılın mayıs ayında web platformunu kapatma kararı almış ve müşterilerinin kalan varlıklarını çekebilmeleri için Coinbase ile iş birliği yapmıştı. BlockFi Faiz Hesapları, perakende krediler ve özel müşteri hesapları dahil olmak üzere uygun koşullara sahip kullanıcılar para çekme işlemleri için Coinbase'i kullanabilecek.

FTX borsasının çöküşünün ardından Kasım 2022'de iflas başvurusunda bulunan şirket, müşterilerin kripto varlıklarını geri almaları için 28 Nisan 2024 tarihini son başvuru günü olarak belirlemişti. Geçen yılın mart ayında FTX ve Alameda Research ile yaklaşık 1 milyar dolarlık talebin çözümü için 875 milyon dolarlık uzlaşmaya varılmıştı. BlockFi CEO'su Zac Prince, FTX kurucusu Sam Bankman-Fried'in eylemlerinin doğrudan şirketin iflasına neden olduğunu mahkemede ifade etmişti.

İflas mahkemesi Eylül 2023'te BlockFi'nin 10 binden fazla alacaklıya ödeme yapmasını öngören Bölüm 11 planını onaylamıştı. Şirketin en büyük üç alacaklısı ve iflas eden hedge fonu Three Arrows Capital dahil olmak üzere 100 binden fazla alacaklıya yaklaşık 10 milyar dolar borcu bulunuyor.