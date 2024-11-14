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Blockchain yatırım dünyasında önemli birleşme

Blockchain yatırım dünyasında önemli birleşme
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Haberler
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Dijital varlık yönetimi sektörünün önde gelen şirketlerinden Arca ve BlockTower Capital, tam hisseli birleşme anlaşması için niyet mektubu imzaladı. İki şirketin iş birimleri tek bir marka altında toplanacak. BlockTower Venture Capital ise bağımsız yapısını koruyacak.

Kripto para ve Blockchain ekosisteminde önemli bir birleşme gerçekleşiyor. Aptos Labs, Dapper Labs ve Solana gibi önemli projelere yatırım yapan BlockTower ile Mintify ve Bitwave'in arkasındaki güç Arca'nın bu stratejik birleşmesi, sektörde yeni fırsatların kapısını açıyor.

BlockTower ile Arca Tek Çatı Altında Birleşiyor

Yapılan ortak açıklamaya göre kripto para sektörünün iki önemli oyuncusu güçlerini birleştirme kararı aldı. Bu stratejik birleşme, yatırım prensipleri ve uzun vadeli vizyonda ortak değerlere sahip iki şirketin operasyonel mükemmellik hedefini ortaya koyuyor.

BlockTower kurucu ortağı Ari Paul, birleşmenin temelinde yatan faktörleri açıkladı. Paul'un vurguladığı noktalar arasında operasyonel mükemmellik, güvene dayalı sorumluluklar ve yüksek etik standartlar bulunuyor.

Arca kurucu ortağı ve yatırım müdürü Jeff Dorman, konsolidasyon sonrasında yeni yatırım araçlarının geliştirileceğini belirtti. Bu hamle, Blockchain sektöründeki yatırım olanaklarını genişletecek.

DealRooms verilerine göre iki şirketin portföyü, Blockchain ekosisteminin önde gelen projelerini kapsıyor. BlockTower'ın Aptos Labs, Dapper Labs ve Solana yatırımları ile Arca'nın Mintify ve Bitwave projeleri, birleşik şirketin geniş yatırım vizyonunu gösteriyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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