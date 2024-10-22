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Blockchain teknolojisi yapay zeka tehditlerinin önüne geçiyor

Blockchain teknolojisi yapay zeka tehditlerinin önüne geçiyor
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Yapay zeka teknolojisinin hızlı gelişimi, kripto para ekosisteminde güvenlik endişelerini artırıyor. Waterloo Üniversitesi'nin araştırması, insanların yapay zeka üretimi içerikleri ayırt etmekte zorlandığını ortaya koydu. Blockchain tabanlı dijital kimlik projeleri bu soruna çözüm üretiyor.

Sosyal medya platformu X'teki hesapların yüzde 15'e varan kısmının bot olduğu tahmin ediliyor. Diğer yandan Facebook ise her çeyrekte yüzlerce milyon sahte hesabı engelliyor. Bu durum, kripto para dünyasında da ciddi sorunlara yol açıyor.

Yapay Zeka Tehdidine Karşı Yeni Önlemler

Blockchain tabanlı dijital kimlik platformu Holonym, biyometrik tanımlayıcılar sistemiyle gerçek kullanıcıları sahte hesaplardan ayırmayı başardı. Sistem, biyometrik veriler ve kişisel bilgilerden oluşan özel anahtarlar geliştiriyor.

Civic projesi ise basit bir video akışıyla kullanıcıların gerçekliğini ve benzersizliğini doğruluyor. Bu teknoloji, airdrop süreçlerinden seçim bağışlarına kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor.

LayerZero'nun başarılı Sybil avı, bu teknolojinin potansiyelini ortaya koydu. Yüz binlerce sahte hesap tespit edildi ve token performansı önemli ölçüde iyileşti.

Holonym, kullanıcı verilerinin yüzde 90'ını cihaz üzerinde muhafaza ederek gizlilik endişelerini de gideriyor. Myanmar'daki Rohingya mülteci krizinden politik kampanya bağışlarına kadar farklı alanlarda kullanılan bu teknoloji, 21. yüzyılın dijital güvenlik sorunlarına çözüm vadediyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

Kripto Para Yapay Zeka Blockchain

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