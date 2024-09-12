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Blockchain teknolojisi ulaşım sektörünü şekillendiriyor

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TADA, Telegram üzerinden çalışan yeni mini uygulamasıyla kripto para dünyasını günlük yaşama entegre ediyor. Kullanıcılar artık Toncoin (TON) veya USDT ile yolculuk rezervasyonu yapabilecek. Bu yenilikçi adım, Web3 teknolojilerinin pratik kullanımına öncülük ediyor ve kripto paraların gerçek dünya uygulamalarını genişletiyor.

Araç çağırma platformu TADA, kripto para dünyasını günlük yaşama entegre etmek için önemli bir adım attı. Şirket, Telegram üzerinden çalışan yeni mini uygulamasıyla kullanıcılara Toncoin (TON) veya USDT ile yolculuk rezervasyonu yapma imkanı sağlıyor.Bu yenilikçi hizmet, Web3 teknolojilerinin pratik kullanımına öncülük ederken, kripto paraların gerçek dünya uygulamalarını da çeşitlendiriyor. TADA mini uygulaması, kullanıcıların ek kayıt veya uygulama indirmeye gerek kalmadan, doğrudan Telegram üzerinden araç çağırmasına sağlıyor.

TADA ve TON İş Birliği Ulaşımda Blockchain Çağını Başlatıyor

TADA'nın bu hamlesinin arkasındaki temel motivasyon, Web3 çözümlerinin yaygınlaşmasını hızlandırmak ve kullanıcıların Blockchain teknolojisinin faydalarıyla tanışmasını sağlamak yer alıyor. TON Vakfı'nın Kore Başkanı Harvey Kim, konuyla ilgili "Web3 çözümlerinin başarılı bir şekilde benimsenmesi için Web2 platformlarıyla güçlü ortaklıklar kurulması çok önemli. Bu ortaklık, TON Blockchain ağının Güneydoğu Asya'daki büyümesini sürdürme hedefimiz açısından önemli bir dönüm noktası olacak." ifadeleri kullandı.

TADA mini uygulaması, araç çağırma hizmetini sadeleştirirken, dijital varlıkların gerçek dünya uygulamalarında kullanımına da olanak sağlıyor. MVL'nin (TADA'nın ana şirketi) CIO'su James Yang, gelişmeyi "TADA olarak her zaman hem yolcular hem de sürücüler için faydalı yeniliklere odaklandık. TADA mini, yolculuk çağırma işlemini basitleştirmenin yanı sıra, dijital varlıkların gerçek dünya uygulamalarında kullanımını mümkün kılarak geleceğe hazırlanıyor." ifadeleriyle yorumladı.

Yeni hizmetin tanıtımı için TADA ve TON Vakfı, 14-18 Eylül tarihleri arasında Singapur'da düzenlenecek TOKEN2049 kripto konferansı sırasında 4.000 ücretsiz yolculuk sunmayı planlıyor. Bu girişim, katılımcılara kripto para ile ödeme yaparak yolculuk deneyimi yaşama fırsatı sağlayacak.

2018 yılında kurulan TADA, şu anda Singapur, Tayland, Vietnam ve Kamboçya'da faaliyet gösteriyor. Şirket, bu yılın sonuna kadar Hong Kong'a da açılmayı amaçlıyor.

Bu gelişme, Telegram'ın son aylarda kripto para alanındaki etkinliğini artırmasıyla paralellik gösteriyor. Milyonlarca oyuncu, TON Blockchain ağı üzerinde token kazanma umuduyla Hamster Kombat, Notcoin ve Yescoin gibi "tıkla-kazan" oyunlarını oynamak için Telegram'ı kullanıyor. Telegram, bu oyunların hızlı yükselişinden yararlanarak Temmuz ayında mini uygulama mağazasını ve Web3 sayfalarını destekleyen uygulama içi bir tarayıcıyı da kullanıma sundu.

TADA'nın bu hamlesi, kripto paraların günlük hayatta kullanımını artırma ve Blockchain teknolojisini daha geniş kitlelere ulaştırma çabalarına önemli bir katkı sağlayacak gibi görünüyor. Bu gelişme, kripto para dünyasının yalnızca yatırım aracı olmanın ötesinde, günlük işlemlerde de kullanılabileceğini gösteriyor.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

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