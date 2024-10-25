Blockchain tabanlı Polymarket manipülasyon iddialarını cevapladı

Kripto para dünyasında en çok dikkat çeken gelişmelerden biri olan Polymarket'teki dev seçim tahminleri tartışması yeni bir boyut kazandı. Platform, dört büyük hesap üzerinden Donald Trump'ın seçim zaferine 45 milyon dolar yatıran yatırımcının, finansal hizmetler geçmişine sahip bir Fransız yatırımcı olduğunu doğruladı.

Fransız Yatırımcı Trump İçin 45 Milyon Dolarlık Tahmin Yaptı

Polymarket soruşturması, söz konusu yatırımcının seçimlerle ilgili kişisel görüşleri doğrultusunda pozisyon aldığını gösterdi. Platform sözcüsünün yaptığı açıklamada, yapılan incelemede piyasa manipülasyonuna dair herhangi bir kanıt saptanmadığını belirtti.

Finans ve yatırım hizmetleri firması Presto analistleri, tahmin piyasalarının mevcut tüm bilgileri anlık olarak yansıttığını savundu. Platformdaki ABD başkanlık seçimi galibi piyasası, Ocak ayından bu yana 2,4 milyar dolarlık işlem hacmiyle öne çıktı.

Kaiko analisti Adam Morgan McCarthy'nin değerlendirmesine göre 267 milyon dolarlık açık pozisyon seviyesi, piyasanın likidite sorunlarına işaret ediyor. Bu durum, geçen Cuma günü bir yatırımcının 3 milyon dolarlık işleminde yüzde 99,7'lik olağan dışı bir fiyatlamayla kendini gösterdi.

Platform verilerine göre Donald Trump'ın seçimi kazanma olasılığı yüzde 63,9, Kamala Harris'in ise yüzde 35,8 seviyesinde seyrediyor. Bu oranlar, tahmin platformu Kalshi'deki yüzde 61'e yüzde 31 ve PredictIt'teki yüzde 59'a yüzde 45 oranlarıyla benzerlik gösteriyor. Ulusal anket ortalamaları farklı bir tablo gösteriyor. Araştırma ve aracılık firması Bernstein verilerine göre Kamala Harris yüzde 49, Donald Trump ise yüzde 46 oy oranına sahip. Ancak bu fark, anketlerin hata payı içinde kalıyor.