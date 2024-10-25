Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Blockchain tabanlı Polymarket manipülasyon iddialarını cevapladı

Blockchain tabanlı Polymarket manipülasyon iddialarını cevapladı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkeziyetsiz tahmin platformu Polymarket, ABD başkanlık seçimi bahislerinde 45 milyon dolarlık işlem yapan Fransız yatırımcının piyasa manipülasyonu yapmadığını duyurdu. Platform yetkilileri, seçim tahminlerinde kaydedilen büyük hacimli işlemlerin piyasanın doğal akışının bir parçası olduğunu vurguladı.

Kripto para dünyasında en çok dikkat çeken gelişmelerden biri olan Polymarket'teki dev seçim tahminleri tartışması yeni bir boyut kazandı. Platform, dört büyük hesap üzerinden Donald Trump'ın seçim zaferine 45 milyon dolar yatıran yatırımcının, finansal hizmetler geçmişine sahip bir Fransız yatırımcı olduğunu doğruladı.

Fransız Yatırımcı Trump İçin 45 Milyon Dolarlık Tahmin Yaptı

Polymarket soruşturması, söz konusu yatırımcının seçimlerle ilgili kişisel görüşleri doğrultusunda pozisyon aldığını gösterdi. Platform sözcüsünün yaptığı açıklamada, yapılan incelemede piyasa manipülasyonuna dair herhangi bir kanıt saptanmadığını belirtti.

Finans ve yatırım hizmetleri firması Presto analistleri, tahmin piyasalarının mevcut tüm bilgileri anlık olarak yansıttığını savundu. Platformdaki ABD başkanlık seçimi galibi piyasası, Ocak ayından bu yana 2,4 milyar dolarlık işlem hacmiyle öne çıktı.

Kaiko analisti Adam Morgan McCarthy'nin değerlendirmesine göre 267 milyon dolarlık açık pozisyon seviyesi, piyasanın likidite sorunlarına işaret ediyor. Bu durum, geçen Cuma günü bir yatırımcının 3 milyon dolarlık işleminde yüzde 99,7'lik olağan dışı bir fiyatlamayla kendini gösterdi.

Platform verilerine göre Donald Trump'ın seçimi kazanma olasılığı yüzde 63,9, Kamala Harris'in ise yüzde 35,8 seviyesinde seyrediyor. Bu oranlar, tahmin platformu Kalshi'deki yüzde 61'e yüzde 31 ve PredictIt'teki yüzde 59'a yüzde 45 oranlarıyla benzerlik gösteriyor. Ulusal anket ortalamaları farklı bir tablo gösteriyor. Araştırma ve aracılık firması Bernstein verilerine göre Kamala Harris yüzde 49, Donald Trump ise yüzde 46 oy oranına sahip. Ancak bu fark, anketlerin hata payı içinde kalıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri ABD seçim sonuçları Kamala Harris Donald Trump Kripto Para Blockchain

CHP'de içerisinde gündem olan sözler! İmamoğlu, hem 'özel'den hem açıktan eleştirdi

Hem 'özel'den hem açıktan eleştirdi

 Teröristleri son gören esnaf konuştu! 2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar

2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj: Terörsüz Türkiye'ye ulaşacağız

"Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremez"
Okan Buruk apar topar ameliyata alındı

Apar topar ameliyata alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Ekim günün maçları nereden izlenir? Kasım öğretmen seminerleri online mı olacak? Karaman'da lise öğrencisi arkadaşını öldürdü! Olay ne zaman ve nasıl oldu? Denizli yangını söndü mü, SON DURUM ne (Karcı Dağı)? Derbi ne zaman? (GALATASARAY- BEŞİKTAŞ) Biletler satışa çıktı mı? Apandisit neden patlar? 26 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Aslan, Koç, Akrep burcu yorumu! 26 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Okan Buruk'un sağlık durumu nasıl? GS Teknik Direktörü Okan Buruk'un hastalığı nedir? Okan Buruk Beşiktaş derisinde yok mu, neden yok? Okan Buruk apandisiti mi patladı? Okan Buruk apandisiti neden patladı? Hatayspor- Kayserispor maçı ne zaman? Hatayspor- Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.