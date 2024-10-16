Blockchain, dijital ortamda yapılan işlemleri güvenli bir şekilde kaydeden, değiştirilmesi neredeyse imkansız olan bir kayıt sistemidir. Kripto ekosisteminde yaygın bir kavram olan blockchain soyutlaması ise kullanıcılar açısından oldukça önemlidir. Bu kavrama ilişkin detaylı bilgi almak isteyenler için "Blockchain soyutlaması nedir, örnekleri nelerdir? Ağ soyutlamasına neden ihtiyaç duyulur?" Sorularının yanıtlarını derledik.

Blockchain soyutlaması nedir?

Blok zinciri soyutlaması, blok zinciri teknolojisinin son kullanıcı deneyimini, temel faydalarını korurken blok zincirinin karmaşık temel teknolojisinden ayırarak basitleştirmeyi ifade eder. Bu da kullanıcıların ve geliştiricilerin derin teknik bilgiye ihtiyaç duymadan blok zinciri uygulamalarıyla etkileşime girmesini kolaylaştırır.

Ağ soyutlamasına neden ihtiyaç duyulur?

Yıllar içinde çeşitli blok zinciri uygulamalarının kullanılabilirliğindeki gelişmelere rağmen, ortalama kullanıcılar için zorlayıcı olabilecek bazı teknik karmaşıklıklar hala devam etmektedir. Blok zincirinde yeni olan kullanıcılar, istedikleri alışverişi yapmak için yalnızca ABD doları veya kredi kartlarını kullanmaya alışkın olabilir, ancak ilk kez bir NFT satın almaya çalıştıklarında, doğru blok zincirinde varlıkları olmadığını ve bu nedenle satın alma işlemini gerçekleştiremediklerini fark edebilirler. Ya da belki de cüzdanlarına USDT göndermeye çalışırlar ancak yanlış ağı seçerler ve fonları kaybederler. Bu eylemler deneyimli bir "kripto yerlisi" kullanıcı için basit görünse de, yeni kullanıcılar için oldukça kafa karıştırıcı olabilir.

Blok zinciri soyutlaması, çeşitli blok zinciri ağlarının kullanılabilirliğini ve birlikte çalışabilirliğini artırarak bunu düzeltmeyi amaçlar. Birlikte çalışabilirlik, farklı blok zinciri sistemlerinin iletişim kurma, veri paylaşma ve sorunsuz bir şekilde birlikte çalışma becerisini ifade eder. Bu, varlıkların farklı blok zinciri ağları arasında aracılar olmadan aktarılabileceği anlamına gelir. Daha doğal bir birlikte çalışabilirliğe sahip uygulamalar oluşturmak, kullanıcının ağlararasında köprü kurma ihtiyacını ortadan kaldırarak DeFi protokollerine veya NFT piyasalarına daha doğrudan erişmesine olanak tanır.

Tıpkı internetin HTTP ve TCP/IP'nin ya da genel olarak bilgisayarların karmaşıklığını Windows ve Apple işletim sistemleriyle soyutladığında yaygın olarak benimsenmesi gibi, aslında blockchainin de ana akım kullanıcılara ulaşmak için aynı şeyi yapması gerekir. Blockchain soyutlaması, basit oturum açma ve tek tıklamayla etkileşim gibi tanıdık kullanıcı deneyimleri sağlayarak popüler web2 uygulamalarının kullanılabilirliğini kopyalamayı amaçlar.

Blockchain soyutlaması örnekleri nelerdir?

Kullanıcı dostu arayüzler blok zinciri soyutlamasına bir örnektir. MetaMask veya Phantom gibi cüzdanlar özel anahtarları yönetme ve işlem yapma sürecini basitleştirir. Kullanıcılar kriptografik ayrıntılarla uğraşmak yerine, çevrimiçi bankacılık uygulamalarına benzer daha sezgisel arayüzler aracılığıyla kripto para gönderip alabilirler. Örneğin MetaMask, kullanıcıların Ethereum blok zinciri ile doğrudan web tarayıcılarından etkileşime girmelerine olanak tanıyarak, blok zinciri teknolojisini bir tarayıcı uzantısı kullanmaya aşina olan herkes için erişilebilir hale getirir.

Bu cüzdanlar yıllar içinde kullanıcılara daha fazla seçenek sunmak için uygulama içi köprüleme veya takas gibi özellikler de sunarak blok zincirleri arasında varlık transferi yapmak için harici bir köprü bulma ve bağlanma ihtiyacını ortadan kaldırmıştır.

Chainlink gibi ara katman çözümleri, blok zinciri akıllı sözleşmelerini harici veri kaynaklarına bağlayarak başka bir soyutlama katmanı sağlar. Bu, DeFi platformları gibi gerçek dünya verilerine dayanan uygulamalar için çok önemlidir. Chainlink'in merkezi olmayan oracle ağı, çeşitli kaynaklardan veri alıp bunları akıllı sözleşmelere aktararak harici verilerin blockchain uygulamalarıyla entegre edilmesine ilişkin karmaşık süreci soyutlaştırır.