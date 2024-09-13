Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Blockchain dünyasında beklenmeyen gelişme: Solana ve Worldcoin güçlerini birleştiriyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Wormhole'un son entegrasyonu, Solana uygulamalarına World ID desteği getiriyor. Bu gelişme, gerçek insan kullanıcıların önceliklendirilmesini sağlayarak Solana Blockhain ağının güvenilirliği artırıyor. Worldcoin Vakfı'nın desteğiyle gerçekleşen bu adım, Blockchain teknolojisinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Blockchain teknolojisi, Wormhole'un son hamlesiyle yeni bir evreye giriyor. Solana ağına getirilen World ID entegrasyonu, uygulamalarda gerçek insan kullanıcıları önceliklendirme imkanı sağlıyor. Bu gelişme, Solana ekosisteminde güvenilirliği artırırken, Blockchain tabanlı kimlik doğrulama sistemlerinin yaygınlaşmasında kritik bir rol üstleniyor. Worldcoin Vakfı'nın desteğiyle hayata geçirilen proje, dijital dünyada insan-makine etkileşimini yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyor.

Blockchain Kimlikleri Solana İle Yaygınlaşacak

Wormhole, Solana Blockchain ağına World ID entegrasyonunu başarıyla tamamladı. Bu yenilik, Solana uygulamalarında gerçek insan kullanıcıları önceliklendirme imkanı getiriyor. Worldcoin Vakfı'nın desteğiyle gerçekleşen proje, Blockchain teknolojisinde insan-makine etkileşimini optimize etmeyi amaçlıyor.

Worldcoin blog gönderisine göre Wormhole'un bu başarısı Solana ekosistemini önemli ölçüde etkileyecek. Entegrasyon, Solana üzerinde çalışan geliştiricilere, uygulamalarında World ID'yi kullanma imkanı vererek, gerçek insan kullanıcıları ayırt etme ve önceliklendirme yeteneği kazandırıyor.

World ID projesi, insanların "kişiliklerini" göz taraması yoluyla kanıtlamalarını sağlayarak, her bireye benzersiz bir dijital kimlik atamayı hedefliyor. Bu girişim, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın da kurucu ortağı olduğu Tools For Humanity tarafından geliştirilmekte ve yürütülmekte.

Worldcoin'in temel amacı, internette güveni artırmak ve gerçek insanları yapay zeka destekli botlardan ayırt etmek olacak. Bu entegrasyon öncesinde, World ID'nin diğer Blockchain ağlarındaki kullanımı teknik olarak mümkün olsa da kolay erişim sadece Ethereum geliştiricileri için söz konusuydu. Yeni geliştirme, Solana tabanlı protokollerin, Ethereum üzerinde doğrulanmış World ID'leri sorunsuz bir şekilde kimlik doğrulamasında kullanabilmesine olanak tanıyor.

Böylelikle Solana ağında güvenilirlik artarken Blockchain tabanlı kimlik doğrulama sistemlerinin yaygınlaşmasında önemli bir adım olarak görülüyor. Gerçek insan kullanıcıların önceliklendirilmesi, dijital varlıkların ve uygulamaların daha güvenli ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayabilir.

Worldcoin'in resmi web sitesine göre proje şu ana kadar yaklaşık 6,6 milyon kayıt almış durumda. Bu rakam, projenin giderek artan popülaritesini ve potansiyel etkisini gösteriyor. Wormhole'un Solana ağına getirdiği World ID entegrasyonu, Blockchain teknolojisinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendiriliyor.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

Kripto Para Yapay Zeka Yapay Zeka Blockchain Ethereum Solana

Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu amca yeniden savcılıkta

Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu amca yeniden savcılıkta

 Narin'in serbest bırakılan babası ilk kez konuştu: Devlet kızımın katilinin kanını yerde koymayacaktır

Narin'in babası serbest kaldıktan sonra ilk kez konuştu

 Yasa dışı bahis sayfasından Engin Polat reklamı: Burada zengin oldu

Yasa dışı bahis sitesi, Engin Polat üzerinden insanları kandırmaya çalıştı
Ali Erbaş, teşekkür için Mesut Özil'i çağırdı: Önemli bir iş başardın

Ali Erbaş, teşekkür için Mesut'u çağırdı: Önemli bir iş başardın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Yalı Çapkını CANLI İZLE! 13 Eylül Yalı Çapkını 74. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! 14 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 14 Eylül Akrep, Boğa, Aslan burcu yorumu Arka Sokaklar CANLI izle! 13 Eylül Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Eylül günün maçları nereden izlenir? LGS puanları yeniden mi hesaplanacak? LGS PUANLARI İPTAL Mİ EDİLDİ? LGS puanları iptal mi? Müge Anlı'da son bölüm ne oldu? 13 Eylül Müge Anlı'da Çiğdem Koçyiğit bulundu mu? 32. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI! POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? POMEM başvuru şartları neler? Sıla bebek olayı nedir, ne zaman oldu? Tekirdağ'da Sıla bebek öldü mü, nasıl öldü? Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç sevgili mi? Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç nerede nasıl görüntülendi? 15 EYLÜL'E DİKKAT! 15 Eylül'de en şanslı burçlar hangileri? Ay, Venüs ve Jüpiter kavuşumunun etkileri neler olacak? Aşk, kısmet, evlilik... NARİN'İ AMCASI MI ÖLDÜRDÜ? Narin Güran cinayetinde katil kim? Narin Güran cinayetinde son durum!
title