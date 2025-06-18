BlackRock kesintisiz altı gündür Bitcoin alıyor

BlackRock kesintisiz altı gündür Bitcoin alıyor
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Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock'ın kesintisiz Bitcoin alım stratejisi dikkat çekiyor. Arkham verilerine göre şirketin son haftalık girişleri 1,4 milyar dolara ulaştı. Bu gelişme Bitcoin ETF'lerinin küresel spot hacim içindeki payını bir yıl öncesine kıyasla yüzde 13,2'den yüzde 22,98'e çıkardı.

BlackRock altı gün üst üste Bitcoin alımlarını sürdürerek toplam varlıklarını 70,63 milyar dolara çıkardı. Firma 17 Haziran'da 250 milyon dolar değerinde BTC satın alırken ETF piyasası 133 milyar dolara ulaştı. Bitcoin fiyatı 105.500 doları aştıktan sonra savaş gerilimleri nedeniyle yayım sırasında 103.915 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Varlık Devi BlackRock BTC Varlıklarını 70 Milyar Dolara Çıkardı

BlackRock'ın agresif Bitcoin yatırım stratejisi piyasada güçlü bir sinyal etkisi yaratıyor. Şirketin altı günlük kesintisiz alım serisi toplam Bitcoin ETF piyasasının değerini 133 milyar doların üzerine çıkardı.

Kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisi sadece BlackRock ile sınırlı kalmıyor. Michael Saylor'ın Strategy gibi büyük kurumsal oyuncular şu anda 590 bin Bitcoin rezervi tutuyor. Bu rakam kurumsal Bitcoin biriktirme trendinin ne boyutta olduğunu gösteriyor.

Bitcoin fiyatı BlackRock'ın son alımının ardından kısa süreliğine 105.500 dolar seviyesini aştı. Ancak jeopolitik gerilimlerin etkisiyle BTC fiyatı 102.822 dolara kadar geriledi. Başkan Trump'ın İran'a yönelik uyarısı piyasalarda satış dalgasına neden oldu.

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) FOMC toplantısı öncesi piyasalarda belirsizlik hâkim durumda. Yatırımcılar gelecekteki faiz indirimlerinin Bitcoin üzerindeki etkilerini yakından takip ediyor. Mevcut fiyat seviyesi 103.915 dolar civarında seyrederken, haftalık zirve olan 109.714 dolar henüz yeniden test edilemedi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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