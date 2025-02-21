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BlackRock'ın Bitcoin ETF'si pazar payını rekor seviyeye çıkardı

BlackRock'ın Bitcoin ETF'si pazar payını rekor seviyeye çıkardı
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BlackRock'ın Bitcoin ETF'si, geniş çaplı satışlara rağmen pazar payını yüzde 50'nin üzerine çıkardı. Yatırımcılar, şirketin 56,8 milyar dolarlık Bitcoin varlığı ve piyasadaki etkinliği ile güven kazanıyor.

Küresel varlık yönetim devi BlackRock'ın Bitcoin ETF'i, diğer ihraççıların yaşadığı genel satışlara meydan okuyarak pazar payını yüzde 50'nin üzerine çıkardı. Bu başarı, BlackRock'ın piyasadaki etkin rolünü ve kripto para birimleri üzerindeki etkisini pekiştiriyor. Şirket, piyasaların iniş çıkışlarına karşın lider konumunu korumayı başarıyor.

BlackRock ETF'i, Piyasadaki Dalgalanmalara Karşı Gücünü Koruyor

Küresel finans devlerinden BlackRock, spot Bitcoin ETF pazarında dikkat çekici bir başarıya imza attı. Şirketin Bitcoin borsa yatırım fonu, diğer ihraççıların satış baskısı altında olduğu bir dönemde pazar payını yüzde 50'nin üzerine çıkarmayı başardı.

Dune Analytics'in verilerine göre dünyanın önde gelen varlık yönetim şirketi BlackRock'ın elinde bulunan Bitcoin varlığının değeri 56,8 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm ETF ihraççılarının yönetimindeki 112 milyar dolarlık toplam varlığın yüzde 50,4'üne karşılık geliyor. Şirketin bu önemli başarısı, ABD'de spot Bitcoin ETF'lerinin işlem görmeye başlamasının üzerinden bir yıl geçtikten sonra gerçekleşti.

Farside Investors'ın raporuna göre Bitcoin ETF'leri son günlerde önemli bir satış dalgasıyla karşı karşıya kaldı. 20 Şubat tarihinde kaydedilen 364 milyon dolarlık net çıkışın 112 milyon doları, BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust ETF'sinden gerçekleşti.

Bitcoin'in 2024 yılındaki performansında ETF yatırımlarının önemli bir itici güç olduğu gözleniyor. Kripto para biriminin 15 Şubat'ta 50.000 dolar seviyesine ulaştığı dönemde, yeni yatırımların yaklaşık dörtte üçü bu fonlar aracılığıyla geldi.

Şubat ayında artan ETF çıkışlarına rağmen Bitcoin, gösterdiği dirençle dikkat çekiyor. 21 Şubat itibarıyla 99.300 dolar seviyesinin üzerinde seyreden Bitcoin, aylık bazda yaklaşık yüzde 3'lük değer kaybına rağmen güçlü duruşunu sürdürüyor. RedStone'un kurucu ortağı ve operasyon müdürü Marcin Kazmierczak, Bitcoin'in ETF çıkışlarına rağmen gösterdiği direnci değerlendirirken, "Bu durum, geniş piyasa likiditesi, kurumsal birikim ve makroekonomik eğilimler gibi farklı dinamiklerin etkisini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bazı sektör temsilcileri Bitcoin fiyatının son iki ayı aşkın süredeki dalgalı seyrine ilişkin endişelerini dile getiriyor. Konu hakkında açıklama yapan Jan3'ün CEO'su ve Pixelmatic'in kurucusu Samson Mow, "Fiyat hareketlerine baktığımızda, zirveye ulaşıyor, ardından sabitlenip yatay bir seyir izliyoruz. Bu durum, piyasanın aşırı düzenlendiği izlenimini veriyor ve doğal bir görüntü sergilemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Burak KÖSE
Burak KÖSE
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