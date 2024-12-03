BlackRock'ın Bitcoin ETF'si IBIT rekor kırdı
BlackRock'ın IBIT spot Bitcoin ETF'si, piyasaya girişinin üzerinden henüz bir yıl geçmeden 500.000 Bitcoin (BTC) barajını aştı. Pazartesi günü 338,3 milyon dolarlık net girişle bu önemli dönüm noktasına ulaşan ETF'nin yönettiği toplam varlık değeri 48 milyar doları yakaladı.
Wall Street'in önde gelen varlık yönetim şirketi BlackRock'ın IBIT fonu, ETF'ler tarihindeki en hızlı büyümeyi başardı Toplam Bitcoin arzının yüzde 2,38'ine sahip olan fon, kripto para piyasasında kurumsal yatırımcıların artan ilgisini gösteriyor.
IBIT Tüm Zamanların En Hızlı Büyüyen ETF'si Oldu
K33 Araştırma Başkanı Vetle Lunde, IBIT'in başarısını yorumladı. Fon, Invesco'nun 314 milyar dolarlık QQQ ETF'sini geride bırakarak ABD'nin en güçlü üçüncü ETF aracı konumunu devam ettiriyor
IBIT'in kurumsal sahiplik oranı 2024'ün üçüncü çeyreği sonunda yüzde 24'e yükseldi. Uzmanlar, büyük fonların sermayelerinin yüzde 1-3'ünü bu yatırım aracına yönlendirmesini bekliyor.
ABD spot Bitcoin ETF'leri, kasım ayında toplam 6,6 milyar dolarlık rekor net giriş sağladı. Bu performans ile birlikte fonların toplam net girişi 31,2 milyar dolara yükseldi.