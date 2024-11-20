Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

BlackRock IBIT opsiyonları milyar dolarlık işlem hacmiyle açıldı

BlackRock IBIT opsiyonları milyar dolarlık işlem hacmiyle açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spot Bitcoin ETF dünyasında yeni bir dönem başladı. BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust'ı (IBIT), opsiyon işlemlerine onay alan ilk spot Bitcoin borsada işlem gören fon olarak tarihe geçti. İlk işlem gününde 1,9 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşan IBIT, Bitcoin'in 93.900 dolar ile yeni zirve seviyesini görmesini sağladı.

Kripto para piyasasında yeni bir sayfa açıldı. Verilere göre IBIT'in opsiyon işlemleri ilk günde 354 bin kontrata ulaştı. Bu kontratların 289 binini alım, 65 binini satım opsiyonları oluşturdu. 4,4:1'lik bu oran, yatırımcıların Bitcoin fiyatındaki yükseliş beklentisini ortaya koydu.

BlackRock Spot Bitcoin ETF Opsiyonlarıyla Wall Street Tarihine Geçti

Spot Bitcoin (BTC) ETF opsiyonları piyasayı dönüştürmeye devam ediyor. Piyasa yapısı uzmanı Dennis Dick, spot Bitcoin ETF'leri üzerindeki opsiyon işlemlerinin artmasının volatiliteyi azaltacağını tahmin ediyor. Dennis Dick'e göre açık pozisyonların artması piyasanın her iki tarafında da doğal alıcı ve satıcıların oluşmasını sağlayacak.

IBIT'in başarısı, sektördeki diğer oyuncuları da harekete geçirdi. Bitwise ve Grayscale'in Bitcoin ETF'leri üzerindeki opsiyonları çarşamba günü başlayacak. Bu gelişmeler, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına olan ilgisinin arttığını gösteriyor.

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, IBIT'in ilk gün performansını "daha önce görülmemiş" olarak tanımladı. Balchunas, dört yıldır piyasada olan BITO'nun 363 milyon dolarlık işlem hacmine kıyasla, IBIT'in 1,9 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşmasının önemli bir başarı olduğunu ifade etti.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var

İsrail, Türkiye'nin yanı başındaki ülkeyi vurdu! 36 ölü, çok sayıda yaralı var

 Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu

Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu

 İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam

İki büyükşehirde suya okkalı zam
Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir Başarır arasında sert tartışma

Bakan Yerlikaya ve CHP'li Başarır kameralar önünde birbirine girdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Sandık Kokusu CANLI izle! 20 Kasım Show TV Sandık Kokusu 35. Bölüm CANLI izleme linki Adana ASKİ su kesintisi! 20-21 Kasım Seyhan, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sahipsizler 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Konyaaltı, Kumluca 20-21 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 20-21 Kasım Çankaya, Sincan, Etimesgut, Akyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sahipsizler 2. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Kuruluş Osman 172. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Çarşamba hangi diziler var? 20 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Kuruluş Osman 171. bölüm tek parça full HD izleme linki Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 171. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman SON BÖLÜM izle! BARAJ DOLULUK ORANI 20 KASIM | İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.