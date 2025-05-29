BlackRock IBIT Bitcoin fonu 33 gündür kesintisiz büyüyor

BlackRock IBIT Bitcoin fonu 33 gündür kesintisiz büyüyor
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BlackRock IBIT ETF'si ABD Bitcoin fonları arasında tarihi bir başarıya imza atıyor. Son 10 günlük pozitif akış serisinde toplam 4,26 milyar dolarlık girişin yüzde 96'sını tek başına çekerek piyasaya hâkim oldu. Fon, 33 gündür kesintisiz giriş kaydederek kripto para ETF tarihinde benzersiz bir performans sergiliyor ve toplam varlık değeri 72 milyar dolara ulaştı.

ABD spot Bitcoin ETF piyasasında BlackRock'ın IBIT fonu olağanüstü bir başarı sergiliyor. 28 Mayıs itibariyle devam eden pozitif akış serisinde, IBIT tek başına 4,09 milyar dolar giriş çekerek piyasanın neredeyse tamamına hâkim oldu. Bu başarı, fonun toplam varlık değerini 72 milyar dolara çıkarırken, kripto ETF sektöründeki liderliğini pekiştiriyor.

BlackRock Kripto ETF'lerinde Hakimiyetini Sürdürüyor

BlackRock'ın Bitcoin yatırım fonu IBIT ETF'si, 9 Nisan'dan bu yana sermaye kaybetmemesi ile dikkat çekiyor. Bu 33 günlük aralıksız akış süreci boyunca fon toplam 9,31 milyar dolar çekmeyi başardı.

ETF Store Başkanı Nate Geraci, sosyal medya platformu X hesabında yaptığı açıklamada "Son 31 günün 30'unda giriş yaşandı. Yaklaşık 9,5 milyar dolar yeni para girdi." dedi. Geraci, IBIT'in bu yıl girişlere göre en iyi 5 ETF arasında güvenle konumlandığını belirtti.

ETF Analisti Eric Balchunas da fonun başarısını değerlendirirken "IBIT şimdi 72 milyar dolar varlığa sahip ve genel sıralamada 23. sırada yer alıyor. Bir yaşındaki bir fon için kesinlikle çılgınca." yorumunda bulundu.

ABD spot Bitcoin ETF'lerinin işlem hacimleri da yüksek seviyede kalıyor. Bitcoin'in 112.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığı geçen hafta 25 milyar doların üzerinde işlem gerçekleşti. Çarşamba günü de ETF'ler 3,4 milyar dolarlık işlem hacmi kaydetti.

Bu arada ABD spot Ethereum ETF'leri de pozitif bir seyir izliyor. Sekiz günlük pozitif akış serisi ile toplam 394,1 milyon dolar giriş sağladı. BlackRock'ın Ethereum yatırım fonu ETHA ETF'si bu kategoride de öncü konumda bulunuyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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