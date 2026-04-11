Haberler

BlackRock dört günde kripto piyasasına yarım milyar dolar ekledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

10 Nisan itibarıyla dört işlem günü içinde BlackRock, iShares Bitcoin Trust (IBIT) ve iShares Ethereum Trust (ETHA) fonları aracılığıyla toplam 589,16 milyon dolarlık Bitcoin ve Ethereum biriktirdi. Haftalık bazda en büyük sıçrama IBIT'te yaşandı.

IBIT bu sürede 474,50 milyon dolar net giriş kaydetti. Bu rakam önceki haftanın 16,38 milyon dolarına kıyasla yaklaşık yüzde 2.794 artışa işaret ediyor. ETHA ise aynı dört günde 114,66 milyon dolar net giriş çekti. Fon, 2 Nisan'da tamamlanan üç haftalık süreçte toplam 418,69 milyon dolarlık net çıkış kaydetmişti.

BLACKROCK TOPLAM 63,55 MİLYAR DOLARLA SEKTÖR LİDERİ

11 trilyon dolardan fazla varlık yöneten BlackRock, ETHA ve IBIT bünyesinde toplamda 63,55 milyar dolar kripto varlık bulunduruyor. Bu rakam şirketi piyasanın en büyük spot kripto ETF ihraççısı konumuna taşıyor.

ETHA ÜÇ HAFTALIK ZARARI DURDURUYOR

9 Nisan'da IBIT, 4 Mart 2026'dan bu yana en yüksek günlük net girişi olan 269,34 milyon doları kaydetti. ETHA ise aynı gün 90,94 milyon dolar net giriş aldı. Bu rakam, fonun 15 Ocak 2026'dan bu yana en güçlü günü olarak öne çıkıyor. Son verilere göre ETHA, 6,75 milyar dolar varlıkla Ethereum'un dolaşımdaki arzının yüzde 2,53'ünü temsil ediyor.

BlackRock'ın IBIT'i, Bitcoin fiyatının yüzde 25'in üzerinde gerilediği 2026'nın ilk çeyreğinde yaklaşık 15.000 BTC daha biriktirdi. Düşüşe rağmen sürdürülen alımlar, kurumsal talebin tutarlılığını koruduğuna işaret ediyor.

Serkan KÖSE
Haberler.com
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

