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BlackRock dev Bitcoin yatırımcısı Strategy'de payını artırdı

BlackRock dev Bitcoin yatırımcısı Strategy'de payını artırdı
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Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, kurumsal Bitcoin yatırımlarında öncü konumdaki Strategy'deki payını yüzde 5'e yükseltti. Bu hamle, MicroStrategy'nin Strategy'ye dönüşümünün hemen ardından geldi. Yatırım kararı, kripto para piyasalarındaki kurumsal ilginin artışını gösteriyor.

Yönetimindeki varlıkları 11,6 trilyon doları aşan BlackRock'ın Strategy'deki payını artırması, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e (BTC) olan güveninin güçlendiğini gösteriyor. Michael Saylor liderliğindeki Strategy, 48 milyar dolar değerindeki Bitcoin varlığıyla dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumunda bulunuyor.

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BlackRock'ın Strategy'deki pay artışı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) 6 Şubat tarihinde yapılan bildirimle açıklandı. Bu gelişme, yatırım dünyasında önemli yankı uyandırdı.

Strategy hisseleri, yatırım haberinin ardından piyasa öncesi işlemlerde yüzde 2,8'lik artış gösterdi. Google Finance verilerine göre hisseler, 325 dolardan işlem gördü.

Şirketin Bitcoin temalı görsel pazarlama stratejisini benimseyen Strategy, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasalarına olan ilgisinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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