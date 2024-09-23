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BlackRock Coinbase'e meydan okuyor

BlackRock Coinbase'e meydan okuyor
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Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, borsada işlem gören Bitcoin fonu (ETF) için çığır açan bir adım attı. Şirket, yatırımcıların Coinbase'in Blockchain üzerindeki takas uygulamalarına yönelik endişeleri üzerine, ETF'nin saklama kuruluşu Coinbase'den Bitcoin çekimlerinin 12 saat içinde gerçekleştirilmesini talep etti. Bu hamle, kripto para piyasasında güven ve şeffaflık konusunda yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

BlackRock, 16 Eylül tarihli Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başvurusunda, Bitcoin ETF için önemli bir değişiklik talep etti. Şirket, ETF'nin saklama kuruluşu Coinbase'den, Bitcoin çekimlerinin 12 saat içinde gerçekleştirilmesini istiyor. Bu adım, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına girişiyle birlikte artan şeffaflık ve güvenilirlik ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

Coinbase'in ETF Saklama Politikası Tartışma Yaratıyor

Coinbase'in ETF saklama uygulamalarına ilişkin BlackRock'ın bu yeni değişiklik talebi, sektördeki yaygın endişeleri takip ediyor. Son zamanlarda yatırımcılar, Coinbase'den spot ETF'ler adına satın alınan Bitcoin'lerin (BTC) Blockchain üzerinde kanıtını sağlamasını talep etmeye başladı.

Coinbase, ABD'de onaylanan 11 spot Bitcoin ETF'sinden 10'unun ve 9 Ethereum (ETH) ETF'sinden 8'inin saklama kuruluşu olarak hizmet veriyor. Bu durum, şirketin kripto para ekosistemindeki merkezi rolünü ve sorumluluğunu güçlendiriyor.

Bitcoin ETF'lerinden gelen yeni kurumsal para akışına rağmen BTC fiyatları son üç aydır durağan ilerliyor. Bu durum, yatırımcılar arasında Coinbase'in Bitcoin ETF ihraççıları adına Bitcoin borç senetleri satın aldığı ve böylece Bitcoin fiyatını baskıladığı yönünde endişelere yol açtı.

Coinbase CEO'su Brian Armstrong, tüm ETF işlemlerinin sonunda Blockchain üzerinde gerçekleştiğini ancak tüm ETF adreslerini kamuyla paylaşmadıklarını belirtti. Armstrong, 14 Eylül'de sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Denetim istiyorsanız, Deloitte bizi yıllık olarak denetliyor, biz halka açık bir şirketiz. Kurumsal müşterilerimizin tüm adreslerinin incelenmesini isteyeceğinden şüpheliyim ve bunları onlar adına paylaşmak bizim görevimiz değildir." dedi.

Bu gelişmeler, kripto para piyasasında kurumsal yatırımların artmasıyla birlikte şeffaflık ve güvenilirlik konularının önemini bir kez daha ortaya koyuyor. BlackRock'ın talebi, sektörde daha sıkı düzenlemelere ve daha şeffaf uygulamalara yönelik artan baskının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Kripto para analistleri bu gelişmenin, kurumsal yatırımcıların güvenini artırarak Bitcoin ve diğer dijital varlıklara olan ilgiyi artırabileceğini tahmin ediyor. Aynı zamanda bu tür talepler Blockchain teknolojisinin temel prensiplerinden biri olan merkeziyetsizlik kavramıyla çelişebileceği için eleştiriliyor.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

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