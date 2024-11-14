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BlackRock BUIDL fonu beş yeni Blockchain ağına genişliyor

BlackRock BUIDL fonu beş yeni Blockchain ağına genişliyor
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Haberler
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BlackRock'ın BUIDL fonu, Ethereum ağında yakaladığı başarının ardından beş yeni Blockchain ağına genişliyor. Securitize ile iş birliği içinde geliştirilen fon, 517 milyon dolarlık yönetilen varlık büyüklüğüne ulaşarak tokenize devlet menkul kıymetleri pazarında yüzde 22'lik paya sahip oldu.

Küresel finans devinin bu atılımı, Aptos, Arbitrum, Avalanche, Optimism ve Polygon ağlarına açılarak devam ediyor. Bu hamle, yatırımcıların, DAO'ların ve dijital varlık odaklı firmaların BUIDL ekosistemindeki fırsatlardan daha kolay yararlanmasını sağlayacak.

Blockchain Ağlarında BUIDL Dönemi

BUIDL fonu, Mart ayında piyasaya sürüldüğü Ethereum ağında kısa sürede önemli bir başarı yakaladı. Franklin Templeton'ın OnChain U.S. Government Money Fund'ı (FOBXX) olarak bilinen BENJI tokenını geride bırakarak sektör lideri konumuna yükseldi.

Tokenize devlet menkul kıymetleri pazarı, BUIDL'in genişlemesiyle yeni bir aşamaya giriyor. Securitize CEO'su ve kurucu ortağı Carlos Domingo, bu genişlemenin önemine dikkat çekiyor. Domingo'ya göre, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu ölçekleniyor.

BNY, Ethereum'da olduğu gibi yeni eklenen Blockchain ağlarında da BUIDL için fon yöneticisi ve saklayıcı olarak görev yapmaya devam edecek. Bu gelişme, BUIDL ekosisteminin güvenilirliğini artırıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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