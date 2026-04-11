BlackRock Bitcoin ETF'si 269 milyon dolarla en iyi gününü yaşadı

IBIT'in güçlü performansı, 12 ABD spot Bitcoin ETF'inin toplamda yeniden pozitif bölgeye geçmesini sağladı. Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) 53,3 milyon dolarla ikinci sıraya yerleşirken Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) ikinci işlem gününde 14,9 milyon dolar giriş kaydetti. Bitwise ve ARK 21Shares'ın Bitcoin ETF'leri sırasıyla 11,7 milyon ve 4,8 milyon dolar çekerken Franklin Templeton ile VanEck'in ürünleri yaklaşık ikişer milyon dolar giriş aldı.

Bitcoin fiyatının 2026 zirvesi olan 97 bin dolardan 72 bin 100 dolara gerilediği bu dönemde IBIT, yılbaşından bu yana 1,5 milyar dolar net giriş biriktirdi. BlackRock'ın dijital varlıklar birimi başkanı Robert Mitchnick, mart ayındaki açıklamalarında IBIT yatırımcılarının satış baskısının yoğunlaştığı dönemlerde bile büyük çoğunlukla uzun vadeli 'al ve tut' stratejisini koruduğunu vurgulamıştı.

MORGAN STANLEY'NİN ETF LANSMANINDA REKOR

Morgan Stanley'nin dijital varlıklar birimi başkanı Amy Oldenburg, cuma günü verdiği röportajda MSBT'nin bankanın tarihinin en iyi ETF lansmanı olduğunu açıkladı. Oldenburg, "Bu, varlık yönetimi tarafındaki uzun bir yol haritasının yalnızca ilk adımı." dedi.

Banka, MSBT'nin yanı sıra staking özellikli bir Ethereum (ETH) ETF'si ile Solana ETF'si için de başvuru dosyaladı.

Cuma günkü girişlerin ardından ABD spot Bitcoin ETF'leri yılbaşı net giriş rakamını yakalamaya çok yaklaştı. ETF'ler 2025'i 56,59 milyar dolar net girişle kapatmıştı. Mevcut rakam 56,51 milyar dolarda seyrediyor. Fark, yalnızca 80 milyon dolara indi.