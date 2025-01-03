Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Antalya'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
Milyonların maaşını belirleyen verilere Erdoğan'dan ilk yorum
Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti
Esad sonrası Suriye'de bir ilk
Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı

BlackRock Bitcoin ETF'sinden rekor çıkış

BlackRock Bitcoin ETF'sinden rekor çıkış
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust ETF'si (IBIT), lansmanından bu yana en büyük günlük çıkışını yaşadı. Perşembe günü 332,6 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Bu miktar, önceki rekor olan Noel arifesindeki 188,7 milyon dolarlık çıkışı geride bıraktı.

Piyasa uzmanları bu hareketliliği kurumsal yatırımcıların portföy dengeleme stratejileriyle ilişkilendiriyor. Kronos Research Global BD Başkanı Neal Wen, kurumsal yatırımcıların varlık dağılımı hedeflerini optimize etmek için bu tür stratejik hamlelere başvurduğunu belirtti.

IBIT Fonu 332 Milyon Dolarlık Çıkışla Sarsıldı

IBIT'in günlük işlem hacmi 2,26 milyar dolara ulaştı. Spot Bitcoin ETF pazarı genelinde farklı hareketler gözlemlendi. Bitwise'ın BITB'si 48,3 milyon dolar, Fidelity'nin FBTC'si ise 36,2 milyon dolar net giriş sağladı.

Bitcoin (BTC) fiyatı son 24 saatte yüzde 1,3 artış gösterdi ve 96.690 dolar seviyesinden işlem gördü. Ethereum ETF'leri cephesinde de önemli gelişmeler yaşandı. Spot Ethereum ETF'leri toplamda 77,5 milyon dolar net çıkış kaydetti.

IBIT, 36,9 milyar dolarlık toplam net girişi ve 53,5 milyar dolara yaklaşan net varlığıyla liderliğini sürdürüyor. Bu veriler, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisinin devam ettiğini gösteriyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
img

İşte siyasi partilerin güncel üye sayıları
img

Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
img

Sürpriz için eve erken gelen asker, eşini başka bir adamla yakaladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
Ferdi Tayfur'un vasiyeti takdire şayan! Hepsini halka bağışladı
Kandıralı Ferdi tutuklandı
Kandıralı Ferdi tutuklandı
Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif! Mesajları ifşa etti
Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif
Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin
3 gün boyunca işkence edilip böcek yedirilen genç isyan etti

Son Dakika Haberleri

Adana ASKİ su kesintisi! 3-4 Ocak Çukurova, Ceyhan, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 3-4 Ocak Çeşme, Kemalpaşa, Menderes su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kur'an-ı Kerim'e oturan, ayak basan adam kim, tutuklandı mı? Alanya deprem mi oldu 3 Ocak Cuma? Kim Milyoner Olmak İster neden yok? BUSKİ Bursa su kesintisi! 3-4 Ocak Osmangazi, Gemlik, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 3-4 Ocak Çankaya, Etimesgut, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ferdi Tayfur, Ata Demirer küs müydü, neden küstü? MasterChef neden yok 3 Ocak Cuma? MasterChef yeni bölüm ne zaman? ANTALYA'DA DEPREM! Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, depremin büyüklüğü kaç? Kandıralı Ferdi tutuklandı mı, suçu ne? Kandıralı Ferdi neden tutuklandı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.