BlackRock Bitcoin ETF'si IBIT bir günde 5 milyar dolar işlem gördü

Wall Street için dönüm noktası niteliğindeki spot Bitcoin ETF'leri, geleneksel yatırım araçlarıyla yarışır hale geldi. Vanguard S&P 500 ETF (VOO) ve Invesco QQQ Trust gibi köklü yatırım araçlarıyla rekabet eden Bitcoin ETF'leri, özellikle BlackRock'ın IBIT fonu öncülüğünde pazar payını artırıyor.

Bitcoin ve Ethereum ETF'leri Geleneksel Yatırım Araçlarını Zorluyor

Bitcoin ETF'lerinin başarısı, kripto para piyasasının ana akım finansa entegrasyonunda yeni bir sayfa açtı. Spot Bitcoin ETF'leri, Ocak ayındaki lansmanlarından bu yana hızlı bir yükseliş gösterdi. Mart ayında 100 milyar dolar, Nisan ayında 200 milyar dolar işlem hacmine ulaşan fonlar, Bitcoin'in yeni rekorlar kırmasıyla ivme kazandı.

Yatırım araçları arasında BlackRock'ın IBIT fonu öne çıktı. IBIT'in pazar payı, Ocak ayında yüzde 15'ten Çarşamba günü itibarıyla yüzde 67'ye yükseldi. Fidelity'nin FBTC'si ve Grayscale'in GBTC'si de sırasıyla 1,2 milyar dolar ve 670 milyon dolarlık günlük işlem hacimlerine ulaştı.

Son altı günde 4,7 milyar dolar net giriş çeken Bitcoin ETF'leri, başlangıçtan bu yana toplam 28,3 milyar dolarlık net girişle rekor kırdı. Ethereum ETF'leri de canlanma gösterdi ve kümülatif hacimde 22,3 milyar dolara ulaştı.