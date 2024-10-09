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BlackRock Bitcoin ETF'si 39 milyon dolar kazandı

BlackRock Bitcoin ETF'si 39 milyon dolar kazandı
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ABD spot Bitcoin ETF'leri, iki günlük pozitif akışın ardından 18,66 milyon dolar net çıkış kaydetti. Fidelity'nin FBTC fonu 48,82 milyon dolar ile en büyük çıkışı görürken, BlackRock'ın IBIT'i 39,57 milyon dolar girişle tek kazanan oldu. Bu dalgalanmalar, yatırımcıların Bitcoin ETF'lerine olan ilgisinin değişkenliğini gösteriyor.

Kripto para piyasasındaki volatilite, ETF dünyasında da kendini gösteriyor. ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri, önceki iki günün aksine net çıkış yaşarken, fonlar arasında belirgin bir ayrışma gözlendi. Bu durum, yatırımcıların farklı stratejiler izlediğini ve piyasanın henüz oturmadığını gösteriyor.

Bitcoin ETF'leri 1,35 Milyar Dolar İşlem Hacmine Ulaştı

ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri, gün içinde toplam 18,66 milyon dolar net çıkış yaşadı. Bu rakam, piyasanın önceki iki gündeki pozitif akışın ardından bir düzeltme yaşadığını gösteriyor.

Fidelity'nin FBTC fonu, 48,82 milyon dolarlık çıkışla dikkat çekti. Bu durum, fonun performansında bir dalgalanma olduğunu gösteriyor. Fidelity'nin bu kaybı, yatırımcıların kısa vadeli stratejilerini yeniden değerlendirdiklerini düşündürüyor.

Öte yandan BlackRock'ın IBIT fonu, 39,57 milyon dolar net giriş elde ederek piyasadaki tek kazanan oldu. Bu başarı, BlackRock'ın yatırımcı güvenini kazanmada etkili bir strateji izlediğini gösteriyor.

Grayscale'in GBTC'si, net varlıklar açısından ikinci en büyük spot Bitcoin ETF'i olmasına rağmen 9,41 milyon dolar çıkış yaşadı. Bu durum, piyasa katılımcılarının büyük fonlar arasında bile tercihlerini hızla değiştirebildiğini gösteriyor.

Spot Bitcoin ETF'lerinin toplam işlem hacmi, bir önceki güne göre artış göstererek 1,35 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, yatırımcıların bu ürünlere olan ilgisinin sürdüğünü ortaya koyuyor. Yüksek işlem hacmi, piyasadaki likiditeyi artırırken aynı zamanda volatiliteyi de tetikleyebiliyor.

Bu arada, spot Ethereum ETF'leri de benzer bir trend izledi. Toplam 8,19 milyon dolar net çıkış yaşayan Ethereum ETF'leri arasında Bitwise'ın ETHW fonu 4,54 milyon dolar ile en büyük kaybı yaşadı. Bu durum, Ethereum bazlı ürünlere olan yatırımcı ilgisinde de bir dalgalanma olduğunu gösteriyor.

Bitcoin'in fiyatı, bu gelişmeler ışığında son 24 saatte yüzde 0,32 düşüş göstererek 62.372 dolardan işlem görüyor. Ethereum ise yüzde 0,52 artışla 2.445 dolardan el değiştiriyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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