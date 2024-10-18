BlackRock Bitcoin ETF'leri rekor kırıyor

Kripto para piyasasında yeni bir dönem başlıyor. Merkez bankalarının faiz indirimleri, yatırımcıları alternatif varlıklara yönlendirirken, spot Bitcoin ETF'leri büyük ilgi görüyor. Özellikle BlackRock'ın IBIT fonu, bu haftaki 1,07 milyar dolarlık girişle dikkat çekiyor. Bu gelişme, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına artan güvenini gösteriyor.

Bitcoin Yatırımında Yeni Dönem Başladı

Spot Bitcoin ETF'leri, ABD piyasasında büyük bir başarı yakaladı. Lansmandan bu yana toplam net girişler 20 milyar doları geçti. Bu rakam, geleneksel altın ETF'lerinin beş yılda ulaştığı seviyeye kripto fonlarının çok daha kısa sürede ulaştığını gösteriyor.

BlackRock'ın IBIT fonu, spot Bitcoin ETF'leri arasında lider konumda. Fon, sadece bu hafta 1,07 milyar dolarlık net giriş elde etti. Bu performans, Mart ayından bu yana en yüksek haftalık giriş olarak kayıtlara geçti.

Kripto sektörü, makroekonomik koşullardan olumlu etkileniyor. BTC Markets'ın kripto analisti Rachael Lucas, "Merkez bankalarının faiz indirimleri, yatırımcıları alternatif varlıklara yönlendiriyor." açıklamasını yaptı.

Ethereum ETF'leri de olumlu bir performans sergiledi. 48,41 milyon dolarlık günlük net giriş, 27 Eylül'den bu yana en yüksek rakam olarak kaydedildi. Fidelity'nin FETH ve BlackRock'ın ETHA fonları, sırasıyla 31,12 ve 23,56 milyon dolarlık girişlerle öne çıktı.

Bitcoin fiyatı, bu gelişmeler ışığında yükseliş gösterdi. Son 24 saatte yüzde 1,06'lık artışla 67.944 dolar seviyesine ulaştı. SOFA.org'un içgörü başkanı Augustine Fan, "Güçlü bir BTC girişi, seçim kampanyasının son haftalarında olumlu bir işaret olabilir." yorumunu yaptı.