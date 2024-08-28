Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Bitwise ve Osprey'den dev varlık transferi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osprey Bitcoin Trust, varlık yönetiminde yeni bir sayfa açıyor. Yeni hamleyle birlikte Osprey, tüm varlıklarını Bitwise Bitcoin ETF'sine devrediyor. Bu stratejik hamle, Osprey'in uzun vadeli planlarının bir parçası olarak karşımıza çıkıyor ve sektördeki dengeleri yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyor.

Osprey Bitcoin Trust'ın (OBTC) varlıkları Bitwise Bitcoin ETF'ye (BITB) devrediliyor. Bu stratejik hamle, Bitwise'ın pazar payını güçlendirirken, OBTC yatırımcılarına yeni bir yol sunuyor. Anlaşma, kripto ETF sektöründe konsolidasyonun hızlandığını gösterirken, yatırımcılar ve piyasa oyuncuları için yeni fırsatlar doğuruyor.

Kripto ETF Pazarında Yeni Bir Dönem Başladı

Kripto para piyasasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Osprey Funds, yönettiği Osprey Bitcoin Trust (OBTC) fonunun varlıklarını Bitwise Bitcoin ETF'sine (BITB) devretme kararı aldı. Bu önemli anlaşma, OBTC'nin geleceğini belirlerken, BITB'nin pazar payını güçlendirmesine olanak tanıyacak.

Geçtiğimiz aylarda Osprey'in, fonunu bir Bitcoin ETF'sine dönüştürme veya satış ya da birleşme seçeneklerini değerlendirdiği kulislerde konuşuluyordu. Şirket, 1 Eylül 2024 tarihine kadar bir çözüm bulamazsa OBTC'yi tasfiye etmeyi planladığını duyurmuştu. Bu gelişme, şirketin stratejik bir hamle yaparak varlıklarını koruma altına aldığını gösteriyor.

Anlaşmanın detaylarına göre, OBTC'nin mevcut yatırımcıları, tasfiye sürecinde BITB hisselerine sahip olacaklar. Bu durum, BITB'nin halihazırdaki yatırımcılarını etkilemeyecek ve fonun işleyişinde herhangi bir değişikliğe yol açmayacak.

Bu satın alma, Bitwise'ın büyüme stratejisinin bir parçası gibi görünüyor. Nitekim şirket, 19 Ağustos'ta Londra merkezli ETC Group'u bünyesine katarak kripto borsasında işlem gören ürünler alanında da güçlenmişti.

26 Ağustos 2024 tarihli verilerine göre BITB, günlük 55,95 milyon dolarlık işlem hacmiyle spot Bitcoin ETF pazarının yüzde 4,69'luk bir dilimini elinde bulunduruyor. Bu anlaşmayla birlikte Bitwise'ın pazar payını daha da artırması bekleniyor.

Kripto para dünyasındaki bu konsolidasyon hamlesi, sektörün olgunlaşma sürecinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki dönemde benzer birleşme ve satın almaların artması, piyasanın geleceği açısından merakla bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Kripto Para Bitcoin Kripto Para Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ahmet Akın kimdir? Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kaç yaşında ve nereli? SON DAKİKA DEPREM: Az önce deprem nerede oldu? 28 Ağustos deprem mi oldu? Son dakika deprem gelişmeleri... Gamze Karta kimdir? Gamze Karta'nın kızı Masal neden öldü? Öykü Karta, Gamze Karta'nın gerçek kızı mı? Tarihte bugün ne oldu? 28 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? E- OKUL KURA ÇEKİMİ: İlkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf şube kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 1. Sınıf şube sorgulama 2024 Chia tohumu nedir? Chia tohumu nerede satılır? Chia tohumunun faydaları nelerdir? Necdet Sakaoğlu kimdir, öldü mü? Necdet Sakaoğlu kaç yaşındaydı, neden öldü? Gamze Özçelik kimdir, kaç yaşında? Gamze Özçelik kiminle evlendi, eşi kaç yaşında? Okullar ne zaman açılıyor, ertelendi mi? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 1. Sınıflar ne zaman başlayacak? NARİN SON DAKİKA GELİŞMESİ: Narin bulundu mu? Diyarbakır'da kaybolan Narin ile ilgili son durum ne? 30 AĞUSTOS ÜCRETSİZ KONSER 2024! 30 Ağustos'ta hangi sanatçı nerede bedava konser verecek? Zafer Bayramı etkinlikleri! İstanbul hava durumu! İstanbul'da bugün yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? 28 Ağustos İstanbul'da yağış var mı? 30 AĞUSTOS İSTANBUL'DA ETKİNLİK VE KONSER TAKVİMİ 2024! 30 Ağustos kutlamalarında hangi sanatçı nerede, ne zaman konser veriyor? Selçuk Bayraktar kimdir? Selçuk Bayraktar kaç yaşında, nereli? Selçuk Bayraktar hayatı ve kariyeri... 30 Ağustos Solotürk gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta? Solotürk gösterisi nerede yapılacak? Teknofest 2024 nerede? Teknofest ne zaman yapılacak? Teknofest kaç gün sürecek? İstanbul'da 28 Ağustos uçak sesleri neden geliyor? İstanbul jet savaş uçağı sesi neden geliyor, ne oldu? İzmir su kesintisi sorgulama! 28 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? Haluk Bayraktar kimdir? Haluk Bayraktar kaç yaşında, nereli? Haluk Bayraktar'ın hayatı ve kariyeri... 2023 yılında gelir vergisi rekortmeni kim oldu? Gelir vergisi roketmeni açıklandı mı?
title