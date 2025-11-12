Bitwise'ın spot Chainlink ETF'si DTCC listesinde CLNK simgesiyle görüldü

Amerika Birleşik Devletleri'nde takas ve saklama hizmetleri sunan DTCC, Bitwise'ın hazırladığı spot Chainlink borsada işlem gören fonunu aktif ve ön lansman kategorisinde listeledi. Fon, CLNK kodu altında kayıt altına alındı. Bu gelişme, Chainlink ETF'inin resmi onayını garanti etmese de sektörde olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Chainlink ETF İçin Önemli Sinyal

Bitwise, Ağustos ayında Chainlink ETF için S-1 formunu doldurarak ilk adımı atmıştı. Grayscale ise bir ay sonra kendi Chainlink ETF önerisini sundu. İki şirket arasındaki önemli fark, Bitwise'ın LINK tokenlarını stake etmeyi planlamazken Grayscale'in bu yöntemi değerlendirebilecek olmasında yatıyor.

Chainlink, Blockchain ağlarını gerçek dünya verileriyle bağlayan merkezi olmayan bir oracle sistemi olarak öne çıkıyor. LINK tokenı, ağdaki düğüm operatörlerine ödeme yapmak ve staking yoluyla güvenliği sağlamak için kullanılıyor. Piyasa verileri, LINK fiyatının son 24 saatte yüzde 6,55 düşerek 15,36 dolardan işlem gördüğünü gösteriyor.

Bitcoin ve Ethereum spot ETF'lerinin lansmanının ardından büyük fon yöneticileri diğer kripto paralar için de benzer ürünler hazırlıyor. Litecoin, Solana ve Hedera için spot ETF'ler geçtiğimiz dönemde başlatıldı. Canary Capital, XRP spot ETF için Pazartesi günü 8-A formunu doldurdu ve bu adım, lansmanın son düzenleyici aşaması olarak kabul ediliyor.

Finans kaynakları, Canary Capital'in XRP ETF'inin bu hafta içinde piyasaya çıkabileceğini belirtiyor. DTCC, Bitwise, Franklin Templeton, 21Shares, Canary ve CoinShares'e ait beş spot XRP ETF'ini de ön lansman kategorisinde listeledi. Grayscale ve Bitwise, bu ayın başında XRP ETF'leri için ücret yapılarını açıklamıştı. Piyasa verileri, XRP fiyatının son gün içinde yüzde 5,15 düşüşle 2,41 dolardan işlem gördüğünü ortaya koyuyor.