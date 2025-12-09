Bitwise CIO'sundan çarpıcı kripto para açıklaması

Bitwise Baş Yatırım Sorumlusu (CIO) Matt Hougan, kripto para piyasasının önümüzdeki on yıl içinde "hiç zorlanmadan" 10 ila 20 kat genişleyeceğini öngördü. Hougan pazartesi günü müşterilere gönderdiği notta, bu varlık sınıfının uzun vadeli gidişatına duyduğu güvenin tam olduğunu ifade etti ve büyüme potansiyelini en yüksek inanç duyduğu bahis olarak nitelendirdi.

Belirsizlik Ortamında Endeks Fonları Öne Çıkıyor

Hougan, SEC (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) Başkanı Paul Atkins'in geçen hafta verdiği demeçte, tüm ABD hisse senedi piyasalarının "birkaç yıl içinde" zincir üstüne (onchain) taşınmasını beklediği yönündeki sözlerine dikkat çekti. ABD hisse senetlerinin yaklaşık 68 trilyon dolarlık büyüklüğüne karşılık bugün tokenizasyon (varlıkların dijitalleşmesi) işlemine tabi tutulmuş hisselerin sadece 670 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirten Hougan, bu farkın dönüşümün henüz başında olunduğunu ve ölçek değişiminin ne kadar büyük olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Deneyimli yönetici kaleme aldığı notta, "Stablecoinler daha fazla önem kazanacak. Tokenizasyon daha fazla önem kazanacak. Bitcoin daha fazla önem kazanacak. Tahmin piyasaları, merkeziyetsiz finans, gizlilik teknolojileri ve dijital kimlik gibi bir düzine kullanım alanı da bunları takip edecek." ifadelerini kullandı.

Kripto sektöründe sekiz yıldır tam zamanlı çalışan Hougan, hangi Blockchain ağlarının pazarı domine edeceğini tahmin etmenin şu aşamada "imkânsız" olduğunu savundu. Sonuçların düzenlemeler, uygulama becerisi, makro koşullar ve şans faktörü gibi yüzlerce değişken tarafından şekilleneceğini belirten Hougan, kazananı kesin olarak bildiğini iddia edenlerin "kendilerini kandırdığını" vurguladı. Bu belirsizlik nedeniyle bireysel ağlar üzerine büyük yönsel bahisler oynamak yerine, piyasa değeri ağırlıklı bir kripto endeks fonu aracılığıyla genel pazarı satın almayı tercih ettiğini belirtti.

Hougan stratejisini, "100.000 kat artan bir pazarı doğru tahmin edip, yanlış ata oynadığınız için düşük performans gösterdiğinizi hayal edin." sözleriyle açıkladı. Hougan ayrıca, kripto paraların kullanım alanları çoğaldıkça ve ekosistem karmaşıklaştıkça, endeks fonlarının sektörün genel yükselişinden faydalanmak için 2026 yılında çok daha önemli hale geleceğini kaydetti.