Haberler

Bitwise CIO'sundan çarpıcı kripto para açıklaması

Bitwise CIO'sundan çarpıcı kripto para açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitwise CIO'su Matt Hougan, SEC Başkanı Paul Atkins'in zincir üstü hisse senedi tahminine atıfta bulunarak pazarın 10 ila 20 kat büyüyeceğini belirtti. Hougan, sektördeki belirsizlik ortamında endeks fonlarının önemini vurguladı.

Bitwise Baş Yatırım Sorumlusu (CIO) Matt Hougan, kripto para piyasasının önümüzdeki on yıl içinde "hiç zorlanmadan" 10 ila 20 kat genişleyeceğini öngördü. Hougan pazartesi günü müşterilere gönderdiği notta, bu varlık sınıfının uzun vadeli gidişatına duyduğu güvenin tam olduğunu ifade etti ve büyüme potansiyelini en yüksek inanç duyduğu bahis olarak nitelendirdi.

Belirsizlik Ortamında Endeks Fonları Öne Çıkıyor

Hougan, SEC (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) Başkanı Paul Atkins'in geçen hafta verdiği demeçte, tüm ABD hisse senedi piyasalarının "birkaç yıl içinde" zincir üstüne (onchain) taşınmasını beklediği yönündeki sözlerine dikkat çekti. ABD hisse senetlerinin yaklaşık 68 trilyon dolarlık büyüklüğüne karşılık bugün tokenizasyon (varlıkların dijitalleşmesi) işlemine tabi tutulmuş hisselerin sadece 670 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirten Hougan, bu farkın dönüşümün henüz başında olunduğunu ve ölçek değişiminin ne kadar büyük olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Deneyimli yönetici kaleme aldığı notta, "Stablecoinler daha fazla önem kazanacak. Tokenizasyon daha fazla önem kazanacak. Bitcoin daha fazla önem kazanacak. Tahmin piyasaları, merkeziyetsiz finans, gizlilik teknolojileri ve dijital kimlik gibi bir düzine kullanım alanı da bunları takip edecek." ifadelerini kullandı.

Kripto sektöründe sekiz yıldır tam zamanlı çalışan Hougan, hangi Blockchain ağlarının pazarı domine edeceğini tahmin etmenin şu aşamada "imkânsız" olduğunu savundu. Sonuçların düzenlemeler, uygulama becerisi, makro koşullar ve şans faktörü gibi yüzlerce değişken tarafından şekilleneceğini belirten Hougan, kazananı kesin olarak bildiğini iddia edenlerin "kendilerini kandırdığını" vurguladı. Bu belirsizlik nedeniyle bireysel ağlar üzerine büyük yönsel bahisler oynamak yerine, piyasa değeri ağırlıklı bir kripto endeks fonu aracılığıyla genel pazarı satın almayı tercih ettiğini belirtti.

Hougan stratejisini, "100.000 kat artan bir pazarı doğru tahmin edip, yanlış ata oynadığınız için düşük performans gösterdiğinizi hayal edin." sözleriyle açıkladı. Hougan ayrıca, kripto paraların kullanım alanları çoğaldıkça ve ekosistem karmaşıklaştıkça, endeks fonlarının sektörün genel yükselişinden faydalanmak için 2026 yılında çok daha önemli hale geleceğini kaydetti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

Komşu ülkedeki bu görüntülerle ilgili ilk açıklama
Şehit polis Fethi Sekin'in oğlu da bahisten PFDK'ya sevk edildi

Kahraman şehidimizin oğlu da bahisten PFDK'ya sevk edildi
Avrupa'yı kaosa sürükleyen salgın bir ilimize sıçradı! Hastaneler dolup taşıyor

Korkulan oldu! Avrupa'yı kaosa sürükleyen salgın bir ilimize sıçradı
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
A Milli Takımımızın Romanya ile oynayacağın maçın stadyumu belli oldu

Romanya ile oynanacak maç İstanbul'da! İşte o stadyum
Serdal Adalı: Yabancı VAR isteğimizi İbrahim Hacıosmanoğlu'na ilettik

Süper Lig devinin başkanı rest çekti: Yabancı hakem istiyoruz
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
A Milli Takımımızın Romanya ile oynayacağın maçın stadyumu belli oldu

Romanya ile oynanacak maç İstanbul'da! İşte o stadyum
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Manchester City maçı öncesi Real Madrid'de Mbappe depremi

Real Madrid'de deprem! Antrenmana çıkmadı
Verdiği vekalet başını yaktı! Milyonlarca liralık mülkü varken şimdi barakada yaşıyor

Milyonlarca liralık villası varken şimdi barakada yaşıyor
Elektrik ve doğalgaz faturalarında sistem değişiyor! Bir iyi bir de kötü haber var

Elektrik ve doğalgazda sistem değişiyor! Bir iyi bir de kötü haber var
Galatasaray'la da anılıyordu! Eski Fenerbahçeli Berke Özer hangi takımı tuttuğunu açıkladı

Galatasaray'la da anılıyordu! Hangi takımı tuttuğunu açıkladı
Ukraynalı genç kız, video çekerek Ayasofya'daki uygulamaya tepki gösterdi

Video çekerek Ayasofya'daki uygulamaya tepki gösterdi
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Hatayspor eriyor! 58 yıllık tarihi kulüpte yiyecek yemek bile çıkmıyor

58 yıllık tarihi kulüpte yiyecek yemek bile çıkmıyor
title