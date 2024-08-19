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Bitwise Avrupa operasyonları için önemli satın alım yaptı

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Bitwise, dijital varlık yönetimi alanında büyük bir adım atarak Londra merkezli ETC Group'u satın aldı. Bu stratejik hamle, şirketin Avrupa'daki varlık portföyünü genişletirken yönetim altındaki toplam varlık değerini 4,5 milyar doların üzerine taşıdı.

Dijital varlık yönetimi devi Bitwise, Avrupa pazarındaki varlığını güçlendirmek için önemli bir hamle yaptı. Londra merkezli ETC Group'un satın alınmasıyla, Bitwise'ın yönettiği toplam varlık değeri 4,5 milyar doları aştı ve portföyüne dokuz yeni dijital varlık ETP'si eklendi.

Bitwise Avrupa Pazarında Genişlemeye Devam Ediyor

Dijital varlık yönetimi sektörünün önde gelen isimlerinden Bitwise, Avrupa pazarındaki etkinliğini artırmak amacıyla önemli bir adım attı. Şirket, kripto para odaklı borsada işlem gören ürünler (ETP) alanında uzmanlaşmış Londra merkezli ETC Group'u bünyesine kattığını duyurdu.

Bu stratejik hamle sonucunda Bitwise'ın yönettiği toplam varlık değeri 4,5 milyar doları aşarken, şirketin Avrupa'daki varlık yelpazesi de genişledi. Satın alım sonrasında Bitwise, portföyüne dokuz farklı dijital varlık ETP'si eklemiş oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bitwise CEO'su Hunter Horsley, bu satın almanın şirkete çeşitli avantajlar sağladığını belirtti. Horsley, "Bu adımla Avrupa'daki yatırımcılara daha kapsamlı hizmetler sunabilecek, küresel piyasalarda daha aktif bir oyuncu haline gelecek ve yenilikçi ETP ürünleriyle ürün gamımızı genişletme imkanı elde edeceğiz." dedi.

Öte yandan, Bitwise'ın spot Bitcoin borsa yatırım fonu BITB'nin performansı da dikkat çekiyor. Horsley, BITB'nin son işlem gününde 54,07 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştığını ve pazar payının yüzde 3,74 olduğunu açıkladı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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