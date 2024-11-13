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Bitwise analisti Bitcoin için yeni dönüm noktasını açıkladı

Bitwise analisti Bitcoin için yeni dönüm noktasını açıkladı
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Bitwise Yatırım Direktörü Matt Hougan, kripto para piyasalarında yeni bir dönemin başladığını belirtti. Donald Trump'ın seçim zaferiyle birlikte Bitcoin (BTC) değerinin 90.000 dolar seviyesini test ettiğini bildiren Hougan, kripto para biriminin gerçek olgunluğa 500.000 dolar seviyesinde ulaşacağını düşünüyor.

Varlık koruma sektörü Bitcoin için yeni fırsatlar sunuyor. Bitwise CIO'su Matt Hougan, 20 trilyon dolarlık bu pazarda Bitcoin'in altınla eşit paya ulaşmasının, kripto paranın olgunlaşma sürecinde kritik bir eşik olacağını savunuyor.

Kurumsal Yatırımcılar Bitcoin İçin 500.000 Dolar Hedefini Tartışıyor

Bitcoin piyasası önemli bir dönüm noktasına hareket ediyor. Lider kripto para birimi, Donald Trump'ın seçim zaferinin ardından yüzde 20'lik bir yükselişle 90.000 dolar seviyesini test etti.

Para piyasaları içinde Bitcoin'in rolü giderek güçleniyor. Hougan, merkez bankalarının altın rezervlerinin yüzde 20'sine sahip olmasına karşın Bitcoin'deki paylarının yüzde 2'nin altında kalmasını, büyüme potansiyeli açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriyor.

Senatör Cynthia Lummis'in ABD için 80 milyar dolarlık ulusal Bitcoin rezervi önerisi, kurumsal adaptasyon sürecini hızlandırabilir. Bu gelişme, Bitcoin'in 500.000 dolar hedefine ulaşması için gereken zemini oluşturuyor.

Bitcoin ETF'lerinin başarısı ve kripto yanlısı politika yapıcıların artması, sektörün gelişimini pekiştiriyor. Hougan, Bitcoin'in altın kadar yaygın kabul göresi için şimdilik "erken aşamada" olarak değerlendirilebileceğini belirtiyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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