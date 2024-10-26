Bitstamp Avrupa kripto pazarında güçlenmeye devam ediyor

Kripto para borsası Bitstamp, Slovenya'dan çok önemli bir finansal ticaret lisansı aldı. Bu lisans, borsanın hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılara yönelik olarak daha geniş ve sofistike finansal ürünler sunmasını sağlayacak. Lisans, aynı zamanda kripto piyasalarındaki olgunlaşmanın ve düzenlemelerin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Bitstamp Avrupa'da Yeni Lisans Aldı: Kripto ve Finansal Piyasalar için Yeni Kapılar Açılıyor

Kripto para dünyasının önde gelen borsalarından Bitstamp, önemli bir düzenleyici onay aldı. Slovenya Menkul Kıymetler Piyasası Kurumu, Bitstamp'e MiFID Çok Taraflı Ticaret Tesisi lisansı verdi. Bu stratejik adım, borsanın hizmet yelpazesini genişletmesine olanak tanıyacak.

Elde edilen MTF lisansıyla Bitstamp, yatırımcılarına kalıcı swap gibi türev ürünler sunabilecek. Bununla birlikte borsa, hisse senedi, emtia, tahvil ve yapılandırılmış ürünlerin ticaretini de gerçekleştirebilecek.

Borsanın küresel CEO'su Jean-Baptiste Graftieaux, yeni lisansın önemine değinerek, "Bu gelişme hem Bitstamp'in güvenlik, emniyet ve uyum konularındaki başarısını kanıtlıyor hem de finans sektörünün olgunlaşma sürecini gözler önüne seriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği Finansal Araç Piyasaları Direktifi kapsamında verilen MTF lisansı, borsalara AB düzenlemelerine uygun finansal ürün sunma yetkisi veriyor. Amsterdam merkezli D2X gibi platformların da benzer lisanslara sahip olduğu sektörde, Bitstamp bu hamleyle kurumsal yatırımcıların kripto türevlerine olan talebini karşılamayı hedefliyor.

2021'de kurulan Bitstamp'in yakın dönemde önemli bir sahiplik değişikliği yaşayacağı da belirtilmeli. Amerikalı fintech şirketi Robinhood, borsayı 200 milyon dolara satın aldı. 2025'in başlarında tamamlanması beklenen bu satın alma, Robinhood'un Asya, Birleşik Krallık ve AB'deki kripto varlığını güçlendirmeyi amaçlıyor.