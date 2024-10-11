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Bitnomial, XRP'nin statüsü belirsizliği sebebiyle SEC'e dava açtı

Bitnomial, XRP'nin statüsü belirsizliği sebebiyle SEC'e dava açtı
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Kripto türev borsası Bitnomial, XRP Vadeli İşlem ürünü üzerinde SEC'in "uygunsuz" yargı yetkisi iddiasına karşı dava açtı. SEC'in XRP'yi menkul kıymet olarak sınıflandırması, Bitnomial'in CFTC onaylı ürününü listelemesini engelliyor. Bu dava, kripto regülasyonlarındaki belirsizliği ve kurumlar arası yetki çatışmasını gündeme getiriyor.

Kripto para piyasasında regülasyon tartışmaları yeni bir boyut kazandı. Bitnomial'in SEC'e açtığı dava, XRP'nin yasal statüsü konusundaki anlaşmazlığı derinleştirirken, kripto türev ürünlerinin geleceğini de sorgulatıyor. CFTC ve SEC arasındaki yetki alanı çatışması, sektördeki belirsizliği artırırken, yatırımcılar ve borsa platformları için yeni zorluklar ortaya çıkarıyor.

SEC ve CFTC Arasındaki Yetki Çatışması Devam Ediyor

Kripto türev borsası Bitnomial, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) karşı dava başlattı. Dava, SEC'in Bitnomial'in XRP Vadeli İşlem ürünü üzerinde "uygunsuz" yargı yetkisi iddia ettiği gerekçesiyle açıldı.

Sunulan mahkeme belgesine göre SEC, Bitnomial'in henüz listelenmemiş XRP Vadeli İşlem ürününün federal menkul kıymet yasalarını ihlal ettiğini iddia etti. Kurum, XRP'yi bir yatırım sözleşmesi olarak değerlendiriyor. Bu nedenle, vadeli işlem ürününün hem SEC hem de Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından gerektiğini savunuyor.

Bitnomial, SEC'in bu görüşüne katılmıyor. Şirket, XRP'nin bir yatırım sözleşmesi ve dolayısıyla bir menkul kıymet olmadığını, bu nedenle XRP Vadeli İşlemlerinin menkul kıymet vadeli işlemleri olmadığını savunuyor.

SEC'in tutumu, Bitnomial'in CFTC'den zaten sertifikasyon almış olan XRP Vadeli İşlemleri için ek gerekliliklere uymasını gerektiriyor. Bu gereklilikler arasında, SEC yargı yetkisi altında ulusal bir menkul kıymetler borsası olarak kaydolma görevi de bulunuyor.

Bitnomial, SEC'in bu yaklaşımının şirketin XRP Vadeli İşlem sözleşmelerini listelemesini etkili bir şekilde engellediğini savunuyor. SEC'in düzenlemeleri, bir menkul kıymet vadeli işlem sözleşmesi listelenebilmeden önce dayanak menkul kıymetin ihraççısının kuruma kayıt yaptırmasını gerektiriyor.

Bitnomial, XRP'nin ihraççısı olmadığını ve XRP'yi kaydetme yetkisine sahip olmadığını belirtiyor. Bu durum, şirketin SEC'nin talebini yerine getirmesini imkansız kılıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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