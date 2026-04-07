Bitmine bir haftada rekor ETH satın aldı

Ethereum rezerv şirketi Bitmine, hazinesine 71.252 Ethereum (ETH) daha ekledi. Bu alımla toplam portföy 4,8 milyon ETH'ye ulaşırken yönetim kurulu başkanı Tom Lee, Ethereum'un İran savaşı sürecinde en iyi performans gösteren varlıklar arasında yer aldığını açıkladı.

Açıklamaya göre söz konusu alım, Bitmine'ın Aralık 2025'ten bu yana gerçekleştirdiği en büyük haftalık alım oldu. 4,803 milyon ETH tutarındaki portföy, yayım itibarıyla yaklaşık 10,3 milyar dolar değerinde olup dolaşımdaki ETH arzının yüzde 3,98'ine karşılık geliyor.

Lee, şirketin son dört haftada ETH alım temposunu artırdığını belirtti. "Temel senaryomuzda ETH, mini kripto kışının son evresindedir." ifadesini kullanan Lee, rekor haftalık alımın 22 Aralık 2025 haftasında 98.852 ETH ile gerçekleştiğini hatırlattı.

SAVAŞ DÖNEMİNİN DEĞER SAKLAMA ARACI

Lee, Ethereum'un İran savaşının başından bu yana yüzde 6,8 değer kazandığını, S&P 500 endeksini 1.130 baz puan ve altını 1.840 baz puan geride bıraktığını aktardı. "Savaş küresel piyasalara baskı uygularken ETH'nin mutlak bazda yükselen sayılı varlıklardan biri olması dikkat çekici." dedi.

Şirket, stake edilen ETH miktarının 3.334.637'ye ulaştığını ve yayım itibarıyla 7,1 milyar dolar değerinde olduğunu açıkladı. Bitmine, dünyada en fazla ETH stake eden kurum olduğunu da teyit etti. Son olarak şirket, toplam ETH arzının yüzde 5'ini biriktirme hedefini koruyor.

Serkan KÖSE
