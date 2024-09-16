BitGo token yönetimini yeniden tanımlıyor

BitGo, kripto ekosisteminde önemli bir boşluğu dolduruyor. Yeni Token Yönetim Hizmeti, vakıfların ve organizasyonların dijital varlık yönetimini kolaylaştırıyor. BitGo, token yönetiminde karşılaşılan zorlukları aşmak ve protokol geliştiricilerine bütünleşik bir çözüm sunmak için yeni hizmeti hayata geçiriyor. Worldcoin ve LayerZero gibi büyük isimler, bu yenilikçi çözümü tercih eden ilk müşteriler arasında bulunuyor.

Protokol Geliştiricileri İçin Bütünleşik Çözüm

BitGo'nun bu yeni hizmeti, kripto para dünyasında giderek artan bir ihtiyaca çözüm getiriyor. Şirket, protokol geliştiricilerinin token yönetimi konusunda karşılaştıkları zorlukları ele alarak, bu alanda bütünleşik bir çözüm oluşturuyor.

Token yönetimi, kripto para projelerinin en kritik aşamalarından biri olarak görülüyor. BitGo'nun Satış Müdürü Thomas Chen, konuyla ilgili "Protokol geliştiricileri genellikle token ekonomisi, validator adımları gibi teknik detaylara odaklanırken, token yönetimini son aşamaya bırakıyorlar. Bu durum, 'yavaş ilerleyen bir tren kazası' gibi sonuçlanabiliyor." açıklamasını yaptı.

BitGo'nun yeni hizmeti, özellikle bu soruna çözüm getirmeyi hedefliyor. Chen, mevcut durumu hakkında "Token yönetimi konusunda, firmalar parçalı bir manzarayla karşılaşıyor. Kişisel cüzdanlar, sadece web tabanlı çözümler ve dağıtım için akıllı sözleşme kullanma ihtiyacı gibi farklı unsurlar bir arada bulunuyor." dedi.

Bu yeni hizmet, kripto para vakıfları ve organizasyonları için dijital varlıkların yaşam döngüsünü yönetmenin basitleştirilmiş bir yolunu sağlıyor. BitGo, bu hizmetiyle parçalı bir pazarda boşluğu doldurmayı planlıyor. Şirket, düzenlenmiş ve sigortalı bir saklama platformu üzerinden dijital varlıkların hak ediş, kilitlerin açılması ve Blockchain üzerindeki faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde yönetmeyi garanti ediyor.

BitGo Trust'ın düzenlenmiş yapısı içinde sunulan bu koruma altındaki token yönetim hizmeti, kripto para dünyasının önde gelen projeleri tarafından tercih ediliyor. Worldcoin, LayerZero, Sui ve ZetaChain gibi protokoller, bu hizmetin ilk müşterileri arasında yer alıyor.

Web3 dünyası, basit Blockchain işlemlerinin ötesine geçerek, programlanabilir bir ekonomiye doğru evrildi. Artık birkaç kod satırıyla yeni protokoller geliştirilebiliyor. Token ekonomisi tasarlanabiliyor ve tokenlar basılabiliyor. BitGo'nun bu yeni hizmeti, tam da bu karmaşık ekosistemin ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlıyor.