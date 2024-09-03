BitGo dev şirketlerle ortaklık kurarak büyümeye devam ediyor

Dijital varlık saklama devi BitGo, Güney Kore'nin önde gelen şirketleriyle stratejik ortaklık kurarak pazardaki konumunu sağlamlaştırıyor. SK Telecom ve Hana Financial ile yapılan anlaşma, BitGo'nun Kore şubesine önemli bir ivme kazandırırken, ülkenin kripto ekosisteminde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Güney Kore'de Kripto Para Birimlerinin Kurumsallaşmasında Yeni Adım

Kripto para sektörünün önde gelen oyuncularından BitGo, Güney Kore pazarındaki etkinliğini artırmak amacıyla önemli bir hamle gerçekleştirdi. Şirket, ülkenin teknoloji devi SK Telecom ve finans sektörünün ağır toplarından Hana Financial ile stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de gerçekleşen Blockchain etkinliğinde bir araya gelen taraflar, iş birliğinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. BitGo'nun üst yöneticisi Mike Belsh, yaptığı açıklamada Hana Financial'ın şirketin Kore kolunda yüzde 25, SK Telecom'un ise yüzde 10 oranında pay sahibi olacağını duyurdu. Bu ortaklığın, BitGo'nun daha önce Hana Bank ile başlattığı iş birliğinin devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Anlaşmanın temel hedefi, BitGo Kore'nin yerel kripto ekosisteminde daha aktif bir rol üstlenmesini sağlamak olarak açıklandı. Taraflar, ülkede kripto para birimlerinin kurumsal bir çerçeveye oturtulması için gerekli altyapıyı oluşturmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Hana Financial, güvenilir saklama hizmetleriyle sektöre canlılık kazandırmayı hedeflerken, SK Telecom ise teknolojik altyapısını kullanarak hizmetlerin erişilebilirliğini artırmayı planlıyor.

2013 yılında kurulan ve günümüzde 70 milyar dolarlık varlığı yöneten BitGo, küresel Bitcoin işlemlerinin yaklaşık beşte birinin kendi sistemleri üzerinden gerçekleştiğini açıkladı. Şirket, ayrıca Güney Kore'de sanal varlık hizmet sağlayıcısı lisansı almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ortaklık anlaşmasının diğer taraflarına bakıldığında, Hana Financial Group'un 2023 yılı sonunda 592 trilyon won (yaklaşık 441,4 milyar dolar) toplam varlığıyla Güney Kore'nin üçüncü büyük finansal hizmetler grubu konumunda olduğu görülüyor. SK Telecom ise ülkenin en büyük telekomünikasyon şirketi olarak pazardaki liderliğini koruyor.

Uzmanlar, bu stratejik ortaklığın hem BitGo'nun Asya pazarındaki konumunu güçlendireceğini hem de Güney Koreli şirketlerin dijital varlık sektöründeki etkinliğini artıracağını öngörüyor. Anlaşmanın, ülkenin kripto ekosisteminin gelişimi açısından önemli bir dönüm noktası olabileceği değerlendiriliyor.