Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

BitGo dev şirketlerle ortaklık kurarak büyümeye devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BitGo, Güney Kore'nin teknoloji ve finans devleri SK Telecom ve Hana Financial ile stratejik ortaklıklar kurdu. Bu büyük adım, bölgedeki kripto para birimlerinin kurumsallaşması için yeni bir temel atıyor. Ortaklık, BitGo'nun yerel pazardaki varlığını genişletmeyi ve kripto hizmetlerini daha erişilebilir kılmayı hedefliyor.

Dijital varlık saklama devi BitGo, Güney Kore'nin önde gelen şirketleriyle stratejik ortaklık kurarak pazardaki konumunu sağlamlaştırıyor. SK Telecom ve Hana Financial ile yapılan anlaşma, BitGo'nun Kore şubesine önemli bir ivme kazandırırken, ülkenin kripto ekosisteminde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Güney Kore'de Kripto Para Birimlerinin Kurumsallaşmasında Yeni Adım

Kripto para sektörünün önde gelen oyuncularından BitGo, Güney Kore pazarındaki etkinliğini artırmak amacıyla önemli bir hamle gerçekleştirdi. Şirket, ülkenin teknoloji devi SK Telecom ve finans sektörünün ağır toplarından Hana Financial ile stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de gerçekleşen Blockchain etkinliğinde bir araya gelen taraflar, iş birliğinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. BitGo'nun üst yöneticisi Mike Belsh, yaptığı açıklamada Hana Financial'ın şirketin Kore kolunda yüzde 25, SK Telecom'un ise yüzde 10 oranında pay sahibi olacağını duyurdu. Bu ortaklığın, BitGo'nun daha önce Hana Bank ile başlattığı iş birliğinin devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Anlaşmanın temel hedefi, BitGo Kore'nin yerel kripto ekosisteminde daha aktif bir rol üstlenmesini sağlamak olarak açıklandı. Taraflar, ülkede kripto para birimlerinin kurumsal bir çerçeveye oturtulması için gerekli altyapıyı oluşturmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Hana Financial, güvenilir saklama hizmetleriyle sektöre canlılık kazandırmayı hedeflerken, SK Telecom ise teknolojik altyapısını kullanarak hizmetlerin erişilebilirliğini artırmayı planlıyor.

2013 yılında kurulan ve günümüzde 70 milyar dolarlık varlığı yöneten BitGo, küresel Bitcoin işlemlerinin yaklaşık beşte birinin kendi sistemleri üzerinden gerçekleştiğini açıkladı. Şirket, ayrıca Güney Kore'de sanal varlık hizmet sağlayıcısı lisansı almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ortaklık anlaşmasının diğer taraflarına bakıldığında, Hana Financial Group'un 2023 yılı sonunda 592 trilyon won (yaklaşık 441,4 milyar dolar) toplam varlığıyla Güney Kore'nin üçüncü büyük finansal hizmetler grubu konumunda olduğu görülüyor. SK Telecom ise ülkenin en büyük telekomünikasyon şirketi olarak pazardaki liderliğini koruyor.

Uzmanlar, bu stratejik ortaklığın hem BitGo'nun Asya pazarındaki konumunu güçlendireceğini hem de Güney Koreli şirketlerin dijital varlık sektöründeki etkinliğini artıracağını öngörüyor. Anlaşmanın, ülkenin kripto ekosisteminin gelişimi açısından önemli bir dönüm noktası olabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Kripto Para Güney Kore Güney Kore Bitcoin Finans Kore

Narin'in amcası neden tutuklandı? Adalet Bakanı Tunç canlı yayında açıkladı

Narin'in amcası neden tutuklandı? Adalet Bakanı Tunç canlı yayında açıkladı

 Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

 Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu

Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi

Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
NETFLIX ÇÖKTÜ MÜ? Netflix'e neden girilmiyor, sorun nedir? 3 Eylül son dakika gelişmeleri... SÜPER LİG TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR? 2024- 2025 sezonu transfer ve tescil dönemi takvimi! Acun 4 Eylül'de evleniyor mu? Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya ne zaman evlenecek? Ayhan Bora Kaplan kimdir? Ayhan Bora Kaplan soruşturması nedir? Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir? Islahat Fermanı nedir? Hangisi ''daha iyi, en iyi'' anlamına gelir? Bihter kelimesinin anlamı nedir, ne anlama gelir? A101 AKTÜEL KATALOĞU 5 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? Adidas Super Step Ayakkabı, Akülü Araba, Dikey Süpürge... BİM 6 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? ELEKTRİKLİ BİSİKLET, BUHARLI ÜTÜ... HAMSTER KOMBAT 3 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS Ön Lisans sonuçları saat kaçta, nereden açıklanacak? (sonuc.osym.gov.tr) Münevver Karabulut kimdir? Münevver Karabulut ne zaman öldü? Münevver Karabulut cinayeti
title