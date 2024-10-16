Bitfinex saldırısının arkasındaki isimlere ağır cezalar istendi

2016 yılında gerçekleşen Bitfinex kripto para borsası hack saldırısı sonrasında, ABD Adalet Bakanlığı, ana suçlu Ilya Lichtenstein için beş yıl hapis ve ardından üç yıl denetimli serbestlik talep etti. Lichtenstein'ın yanı sıra, eşi Heather Morgan için de 18 ay hapis cezası önerildi. Bu kararlar, çevrimiçi siber suçların caydırılması amacıyla atılan önemli adımları temsil ediyor.

Milyarlarca Dolarlık Kripto Vurgununun Arkasındaki İsimler İçin Savcılık Taleplerini Açıkladı

2016'da gerçekleşen ve kripto para dünyasını sarsan Bitfinex saldırısı davasında yeni gelişmeler yaşanıyor. ABD Adalet Bakanlığı, olayın baş aktörlerinden Ilya Lichtenstein için 5 yıl hapis ve 3 yıl denetimli serbestlik cezası talep etti.

Savcılık, Lichtenstein'ın ceza indiriminden yararlanabileceğini belirtti. Bu indirimin nedeni, sanığın geçmiş siber suçlarının yanı sıra, Bitcoin Fog kripto karıştırıcısı operatörüne karşı verdiği ifadelerle başka soruşturmalara katkı sağlaması olarak açıklandı.

Olayın diğer sanığı ve Lichtenstein'ın eşi Heather Morgan için ise 18 aylık hapis cezası istendi. Savcılar, Morgan'ın olayda daha az rol oynadığını, eşinin asıl fail olduğunu öğrendikten sonra sürece dahil olduğunu vurguladı.

Yetkililer, bu dava ile genç ve yetenekli ancak sosyal açıdan izole siber suçluların, suç döngüsünden çıkmasına yardımcı olmayı hedefliyor. Ayrıca, savcılık makamı, çevrimiçi ortamlarda bu tür suçların normalleştirilmesi ve mağdurların yaşadıklarının küçümsenmesi konularına dikkat çekti.

2016'daki saldırıda çalınan 119.754 Bitcoin'in güncel değeri yaklaşık 8 milyar doları buluyor. Çift, 2022'de tutuklandı ve çaldıkları kripto paraları aklama girişimiyle suçlandı. Sanıklar, el konulan 94.643 Bitcoin dahil olmak üzere, toplamda 6 milyar dolar değerindeki kripto varlığı iade etmeyi kabul etti.

Saldırı sonrası Bitfinex, mali sorunlar nedeniyle yeniden yapılanma sürecine girdi ve müşterilerine çeşitli geri ödeme planları sundu. 2017 yılı itibarıyla tüm BFX tokenları kullanıldı.

Mahkeme, hükümetin talebi doğrultusunda, Bitfinex hesap sahiplerinin ceza süreci öncesinde taleplerini sunabilmeleri için adil bir fırsat tanınması konusunu değerlendirecek. Ilya Lichtenstein'ın cezası 14 Kasım'da, Heather Morgan'ın cezası ise bir gün sonra açıklanacak. Kripto para dünyasının yakından takip ettiği bu davanın sonuçları, sektörde büyük yankı uyandıracak gibi görünüyor.