Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Bitfarms ve Stronghold'dan dev Bitcoin madencilik hamlesi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitfarms, Stronghold ile yaptığı Bitcoin madencilik barındırma anlaşmasını hızlandırarak, 2,2 EH/s kapasiteyi Ekim 2024'te devreye alacağını açıkladı. Bu büyük adım, Bitcoin madencilik endüstrisindeki rekabeti ve kapasite artışını yeni bir boyuta taşıyor.

Bitcoin madencilik devleri Bitfarms ve Stronghold Digital Mining, beklenenden iki ay önce büyük bir barındırma anlaşması yaparak, madencilik sektöründe dikkat çekici bir gelişmeye imza attı. Ekim 2024'te devreye girecek olan 2,2 EH/s kapasiteli yeni bilgi işlem gücü, Pennsylvania'daki Panther Creek tesislerinde faaliyete geçecek. Bu stratejik hamle, iki şirketin de sektördeki pozisyonlarını pekiştirirken, madencilik kapasitesini önemli ölçüde artırıyor.

Bitfarms Ve Stronghold Ortaklığı Bitcoin Madencilik Sektöründe Yeni Kapılar Aralıyor

Bitcoin madencilik sektörünün önde gelen isimlerinden Bitfarms, sektör devi Stronghold Digital Mining ile yaptığı anlaşmayı öne çekerek, önemli bir atılım gerçekleştirdi. Şirket, 2,2 exhash (EH/s) kapasitesindeki yeni bilgi işlem gücünü, öngörülenden iki ay önce, Ekim 2024'te devreye alınacağını açıkladı.

Pennsylvania'daki Panther Creek tesislerinde hayata geçirilecek proje kapsamında, 10.000 adet Bitmain T21 madencilik cihazı 1 Ekim'den itibaren faaliyete başlayacak. Bitfarms CEO'su Ben Gagnon, bu hamlenin şirketin iş çeşitliliğini artırmada kritik bir rol oynayacağını vurguladı. Gagnon, "Bu tesisler, enerji ticareti, uygun maliyetli güç kaynakları ve ileri düzey bilgi işlem ile yapay zeka teknolojilerine erişim imkanı sunuyor." dedi.

Gagnon ayrıca Stronghold ile yapılan iş birliğinin tamamlanmasının ardından, Bitcoin madenciliği dışındaki alanlarda da değer yaratma stratejilerini hızlandırmayı hedeflediklerini belirtti. Anlaşma detaylarına göre Bitfarms, Stronghold'a madencilik gelirlerinin yarısını ödeyecek ve sözleşme her yıl yenilenecek.

Bu gelişmeler yaşanırken, Bitfarms'ın büyük hissedarı olan bir başka Bitcoin madencilik devi Riot Platforms, şirket yönetimine sert eleştiriler yöneltti. 3 Eylül'de hissedarlara gönderilen açık mektupta, yönetim kurulunda değişiklik talep edildi. Riot, Bitfarms'ın Stronghold'u satın alma girişimini, yönetim kurulunu güçlendirme çabası olarak nitelendirdi ve bu hamlenin hissedar değerini düşüreceğini öne sürdü.

Bitfarms, bu eleştirilere karşı çıkarak Riot'un önerilerinin şirketin kendi çıkarları doğrultusunda yönetim kurulu değişikliği yapma girişimi olduğunu savundu. Şirket, Stronghold Digital Mining'i satın almanın, ABD'deki operasyonlarını güçlendirmek için stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

Yaşanan bu gelişmeler ışığında Bitfarms, Riot'un güncellenmiş satın alım teklifinin değerlendirilmesi için 29 Ekim'de yapılması planlanan özel hissedarlar toplantısını 6 Kasım'a ertelediğini duyurdu. Bu ertelemenin amacı ayırca Riot Platforms'un taleplerine daha fazla zaman ayırmak olduğu belirtildi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Kripto Para Madencilik Bitcoin

Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı

Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber geldi

 'Trump'a ikinci suikast girişimi' iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek bambaşka çıktı

"Trump'a ikinci suikast girişimi" iddiası ortalığı karıştırdı

 Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak

Dünyaca ünlü Türk kolonya devine şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak
Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu

Profesörün cesedi çöplükteki fıçıda çıplak halde bulundu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Hangisi, kalıntıları İzmir'de bulunan bir antik kenttir? Hangisinin finalinde karşılaşan iki tenisçinin maçını yerinde seyreden biri New York'tadır? TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ maçı kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ Trabzonspor- Beşiktaş maçını kim kazandı? Visca neden kırmızı kart gördü? Edin Visca'nın kart gördüğü pozisyon! TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM! Trabzonspor- Beşiktaş maçı kaç kaç? TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ İLK 11'LER! Beşiktaş ilk 11'de kimler var? BEIN SPORTS CANLI (HD) İZLE Havalimanında aldatıldığını öğrendi! Olay nerede oldu? (VİDEO İZLE) KASIMPAŞA- FENERBAHÇE maçı kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ Kasımpaşa- Fenerbahçe maçını kim kazandı? Fenerbahçe 3 puanı aldı mı? S SPORTS CANLI İZLE (LAS PALMAS- ATHLETIC BILBAO) Las Palmas-Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda? S Sport Plus 4K canlı maç izle! Bein Sports 1-2-3 canlı izle Bein Sports HD, şifresiz, kesintisiz maç izleme linki! GIRONA - BARCELONA MAÇI İZLE S SPORTS canlı (HD) izleme linki! S Sport Plus 4K canlı maç izle!
title