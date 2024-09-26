Bitdeer Bitcoin madenciliğinde devrim yaratacak iş birliğine imza attı

Kripto para dünyasında heyecan verici bir gelişme yaşanıyor. Bitdeer, dünyanın önde gelen yarı iletken üreticilerinden TSMC ile iş birliği yaparak geliştirdiği SEAL02 çipinin testlerini başarıyla tamamladı. 13,5 J/TH güç verimliliği oranı sunan çip, Bitcoin (BTC) madenciliğinde yeni bir dönemin habercisi olabilir.

Bitcoin Ve Kripto Madenciliğinde Yeni Dönem

SEAL02 çipi, düşük hızlarda çalışmasına rağmen olağanüstü bir güç verimliliği vadediyor. Bu özellik, mevcut madencilik donanımlarına kıyasla önemli bir ilerleme anlamına geliyor. Bitdeer yöneticisi Linghui Kong, konuyla ilgili açıklamasında "SEALMINER'ın yol haritamızda belirtilen güç verimliliği hedefine ulaşmasından büyük heyecan duyuyoruz. Ar-Ge'ye olan sürekli bağlılığımız, yenilikçi ve üstün çözümleri mümkün kılıyor." ifadelerini kullandı.

Şirket, yeni madencilik makinelerinin seri üretimine Kasım ayında başlamayı planlıyor. Ayrıca basın açıklamasına göre SEAL03 adlı yeni bir madencilik çipi üzerinde de araştırmalar devam ediyor. Bu gelişme, Bitdeer'in sektördeki konumunu güçlendirirken Bitcoin madenciliğinin geleceğine dair de önemli ipuçları sunuyor.

Enerji verimliliği yüksek çipler, madencilik maliyetlerini düşürürken aynı zamanda çevresel kaygıları da gidermeye yardımcı olabilir. Kripto para madenciliğinin yüksek enerji tüketimi uzun süredir eleştiri konusu oluyordu. SEAL02 gibi verimli çipler, bu soruna çözüm getirme potansiyeli taşıyor.

Öte yandan Bitdeer'in faaliyetleri sadece madencilik çipleriyle sınırlı kalmıyor. Şirket, Mayıs ayında Tether ile 150 milyon dolara kadar hisse senedi özel satışı için bir anlaşma imzaladı. Ayrıca birçok Bitcoin madencilik şirketi gibi Bitdeer de yapay zeka bilişim sektörüne giriş yaptı.

Singapur merkezli şirket, 2023'ün ikinci çeyreğinde 17,7 milyon dolar net zarar raporladı. Yeni çip teknolojisiyle birlikte şirketin finansal performansında iyileşme bekleniyor. SEAL02 çipinin piyasaya sürülmesiyle birlikte Bitcoin madenciliği alanında rekabet ve inovasyon yaratacak gibi görünüyor.

Bu gelişmeler, kripto para sektörünün teknolojik altyapısının güçlenmesine ve daha sürdürülebilir bir madencilik endüstrisinin oluşmasına katkı sağlayabilir. SEAL02'nin başarısı, diğer şirketleri de benzer verimlilik artırıcı çözümler geliştirmeye yönlendirebilir.