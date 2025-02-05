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Bitdeer Bitcoin madenciliğinde çıtayı yükseltiyor

Bitdeer Bitcoin madenciliğinde çıtayı yükseltiyor
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Bitcoin madencilik sektörünün önde gelen isimlerinden Bitdeer, Kanada'nın Alberta eyaletinde 21,7 milyon dolarlık enerji santrali yatırımı gerçekleştirdi. 101 megawattlık tesis, 1 GW'a kadar ölçeklenebilme potansiyeline sahip. Bu hamle, şirketi dünyanın ilk tam dikey entegre Bitcoin madencisi konumuna taşıyabilir.

Nasdaq'ta işlem gören Bitdeer'in stratejik hamlesi, Bitcoin (BTC) madenciliğinde maliyetleri optimize etmeyi ve enerji verimliliğini artırmayı hedefliyor. 19 dönümlük arazide konumlandırılan tesis, 2026'nın dördüncü çeyreğinde faaliyete geçecek.

Bitdeer Madencilik Maliyetlerini En Aza İndiriyor

Singapur merkezli Bitdeer'in yeni enerji santrali yatırımı, şirketin küresel madencilik operasyonlarını güçlendirmeyi amaçlıyor. ABD, Norveç ve Bhutan'da aktif madencilik tesisleri bulunan şirket, aralık ayı itibarıyla 21,6 EH/s hash gücünü kontrol ediyor.

Bitdeer'in strateji direktörü Haris Basit, bu yatırımın şirkete maliyetler, enerji verimliliği ve ölçeklenebilirlik konusunda eşsiz bir kontrol sağlayacağını belirtti. Yeni tesis, şirketin sektördeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Alberta'daki enerji santrali, gerekli izin ve lisanslara sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Bitdeer, tesisi daha da geliştirerek Bitcoin madenciliğinde üretim maliyetlerini minimize etmeyi planlıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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