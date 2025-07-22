Bitcoin zirve sonrası soğuma dönemine girdi

Bitcoin piyasası 123 bin dolara kadar yükseldikten sonra önemli bir dönüm noktasında bulunuyor. Zincir üstü analiz firması Glassnode yayınladığı raporunda yeni kazançların yakın zamanda gelmeyebileceği konusunda uyarıda bulundu. Bitcoin'in makul bir duraklama sürecinde olduğunu belirten uzmanlar, piyasa değişimlerinin başka bir uzun konsolidasyon aşamasına yol açabileceğine işaret ediyor.

Konsolidasyon Süreci Haftalar Boyunca Devam Edebilir

Glassnode, yatırımcıların artık aralık bağlı Bitcoin fiyat davranışına yeniden uyum sağladıklarının çeşitli işaretlerini ortaya koyuyor. "Kârlılık metrikleri soğumaya başladı. Kârdaki arz yüzdesi ve gerçekleşmemiş kâr her ikisi de hafif düştü ancak aşırı iyimser bölgede kalmaya devam ediyor." açıklamasını yaptı.

Gerçekleşen Kâr-Zarar Oranı da geri çekilerek çoğu yatırımcının pozitif durumda seyrederken bazılarının son kazançlar ışığında risk azaltmaya başladığını gösteriyor. Glassnode metriğin 3,9'dan 2,6'ya düşüşünü "kayda değer" olarak adlandırıyor.

Bu okuma 2,7'nin yüksek bandının hemen üzerinde seyrediyor, gerçekleşen kârların hâlâ zararlardan ağır bastığını ancak momentumun soğuduğunu gösteriyor. Değişim son ATH'den sonra yeniden kalibre olan ve yatırımcıların azalmış boğa yoğunluğu ortamında daha ölçülü bir duruş benimseyen bir piyasaya işaret ediyor.

Bu azalma ayıların üstünlüğü ele almaya başladığı anlamına gelmiyor. 123 bin dolarda yukarı yürüyüşünü sonlandırmak yerine, Bitcoin güçlenerek yeni destek sağlamlaştırıyor gibi görünüyor.