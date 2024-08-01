Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Bitcoin yükselişiyle Ledn kredi işlemlerinde rekor kırdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024'ün ilk yarısında Ledn, kripto kredi platformu olarak 1,16 milyar dolarlık etkileyici bir işlem hacmine ulaştı. Bu dönemde, Bitcoin ETF'lerinin onaylanması ve ardından Bitcoin fiyatlarında görülen yükseliş, kurumsal yatırımcıların ilgisini çekti. Ledn'in stratejik adımları ve sağlam finansal performansı, sektördeki başarısını pekiştirdi.

Kripto finansman devi Ledn, 2024'ün ilk yarısında kripto varlık kredilerinde çığır açan bir performans sergiledi. Şirket, toplam 1,16 milyar dolarlık kredi hacmine ulaşarak, sektördeki lider konumunu pekiştirdi. Bu etkileyici büyümenin arkasında, ABD'de onaylanan Bitcoin ETF'leri ve artan kurumsal talep yatıyor.

Ledn Kripto Sektöründe Güç Gösterisi Yaptı

Kripto para dünyasının önde gelen finansman şirketlerinden olan Ledn, 2024'ün ilk yarısında etkileyici bir performans sergiledi. Şirket, özellikle kurumsal müşterilere yönelik kripto varlık kredilerinde büyük bir atılım gerçekleştirdi.

Ledn tarafından yapılan açıklamada yılın ilk altı ayında verilen toplam kredi miktarı 1,16 milyar doları buldu. Bu rakamın 969 milyon dolarlık kısmını kurumsal krediler oluşturdu. Şirket yetkilileri, bu önemli artışın arkasında ABD'de onaylanan Bitcoin ETF'leri ve buna bağlı olarak yaşanan fiyat yükselişlerinin yattığını belirtti.

Bitcoin fiyatlarındaki yükseliş trendi, Ledn'in büyümesine önemli katkı sağladı. Piyasa verilerine göre yılbaşında 44.000 dolar civarında seyreden Bitcoin, gün içinde 65.000 dolar seviyesine yaklaştı. Bu gelişmeler ışığında Ledn, ETF piyasasında aktif bir oyuncu haline geldi ve yüz milyonlarca dolarlık kurumsal kredi sağlama fırsatı yakaladı.

Şirketin açıklamasında, iş hacminin büyük bölümünü kurumsal faaliyetler oluştururken, perakende kredi segmentinde de dikkat çekici bir büyüme gözlemlendi. İlk çeyrekte 65,5 milyon dolar olan perakende kredi hacmi, ikinci çeyrekte 85 milyon dolara yükseldi. Bu artış, özellikle Bitcoin ve Ethereum gibi popüler kripto paralarla teminatlandırılan kredilere olan talebin arttığını gösteriyor.

Ledn, kredi verme sürecinde titiz bir değerlendirme mekanizması uyguladığını vurguladı. Şirket, 2022 yılında kripto para piyasasında yaşanan çalkantılı dönemde bile istikrarlı bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Bu durum, Ledn'in sektördeki sağlam konumunu ve risk yönetimi konusundaki başarısını ortaya koyuyor.

Mayıs ayında şirket tarafından açıklanan 690 milyon dolarlık kredi işlemi, Ledn'in piyasadaki güçlü konumunu pekiştirdi. Bu rakamlar, kripto para kredileri alanında Ledn'in lider konumunu sürdürdüğünü gösteriyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Kripto Para Ethereum Bitcoin Kripto Para Haberler

Ankara'da tarihi takas! 3'ü ABD, 8'i Rus 26 kişi ülkelerine teslim edildi

Ankara'da tarihi takas! 3'ü ABD, 8'i Rus 26 kişi ülkelerine teslim edildi

 İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler

İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler

 Olimpiyatlarda 'trans' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi

Olimpiyatlarda "trans" boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Dikili, Foça 2 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Çukurova, Kozan, Feke 2 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Meram, Çumra, Ilgın 1-2 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! MasterChef kime kaşık atıldı 1 Ağustos? Somer ŞeF kime kaşık attı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Manavgat, Döşemealtı, Aksu 1-2 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! MasterChef 18. yarışmacı kim oldu? 1 Ağustos ana kadroya kim girdi? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Gemlik, Karacabey, Kestel 1-2 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi! Tatlı Vatan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tatlı Vatan filmi ne zaman, nerede çekildi? Tatlı Vatan filmi gerçek mi? Sörf nedir, nasıl yapılır? Sörf nerede yapılır? Sörf çeşitleri nelerdir? Ölüm Gecesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölüm Gecesi filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölüm Gecesi filmi gerçek mi? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Kalecik, Şereflikoçhisar, Akyurt 1-2 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Aranan Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aranan Adam filmi ne zaman, nerede çekildi? Aranan Adam filmi gerçek mi? Evde soğuk kahve nasıl yapılır? Pratik soğuk kahve tarifi! 2 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 2 Ağustos başak, oğlak, boğa burcu yorumu Koruyucu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Koruyucu filmi ne zaman, nerede çekildi? Koruyucu filmi gerçek mi?
Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış

Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title