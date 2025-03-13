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Bitcoin yükselişini sürdürürken kripto ETF'lerindeki çıkış durdu

Bitcoin yükselişini sürdürürken kripto ETF'lerindeki çıkış durdu
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ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri Mart ayında 1,33 milyar dolarlık çıkış yaşadıktan sonra 12 Mart'ta 13,3 milyon dolarlık giriş kaydederek yedi günlük olumsuz trendi kırdı. Bu gelişme, makroekonomik endişelere ve jeopolitik belirsizliklere rağmen BTC fiyatının 85.000 dolara yaklaşmasıyla eş zamanlı gerçekleşti. Yatırımcıların kripto piyasasına ilgisinin yeniden canlanmaya başladığı gözlemleniyor.

Kripto varlık sınıfına kurumsal erişim sağlayan ETF piyasasında, BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT), ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) ve Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) fonları toplu girişlere katkıda bulundu. ETF'lerin 12 Mart'taki toplam işlem hacmi 2,01 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam 20 Şubat'tan bu yana kaydedilen en düşük günlük değer olarak dikkat çekti. Ethereum tarafında ise sadece bir günlük giriş görüldü.

Bitcoin ETF'leri 7 Günlük Düşüş Serisinden Sonra Tekrar Pozitife Döndü

Mart ayı, ABD spot Bitcoin ve Ethereum ETF'leri için zorlu bir süreç yaşandı. 1,67 milyar doların üzerinde para kaçışı görülen piyasada, Bitcoin nihayet toparlanma sinyalleri vermeye başladı. Sosovalue verilerine göre 12 Mart'ta kaydedilen 13,3 milyon dolarlık giriş, yedi gündür devam eden çıkış serisini sonlandırdı.

Bitcoin ETF'leri, iki gün içinde toplamda 35,4 milyon dolarlık giriş çekerken Ethereum ETF'leri daha sınırlı bir performans gösterdi. Ethereum fonları, sadece 4 Mart'ta 14,6 milyon dolarlık bir giriş kaydetti.

Piyasa uzmanları ETF çıkışlarının ardındaki temel faktörlerin, makroekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gerilimler olduğunu belirtiyor. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Stratejik Bitcoin Rezervi' planıyla ilgili somut adımların atılmaması da satış baskısını güçlendirdi.

Bütün bu olumsuzluklara rağmen Bitcoin 80.000 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı başarıyor. Uzmanlar, yaklaşan Avrupa Birliği misilleme tarifelerinin piyasada daha fazla volatilite yaratabileceğini ve bunun Bitcoin'in fiyat yörüngesini etkileyebileceğini vurguluyor.

Kurumsal yatırımcıların Bitcoin ETF'lerine olan ilgisinin yeniden canlanması, kripto para piyasasındaki güvenin yavaş yavaş geri döndüğünün işareti olarak değerlendiriliyor. Bu gelişme, Bitcoin'in uzun vadeli büyüme potansiyeline dair inancın güçlendiğini gösteriyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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