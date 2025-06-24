Bitcoin yeniden yükselişe geçti: Yatırımcılar umutlu

Bitcoin yeniden yükselişe geçti: Yatırımcılar umutlu
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Lider kripto para birimi Bitcoin, Orta Doğu'daki gerilimin azalması ve Fed'in faiz indirimi beklentileriyle 106 bin dolara yükseldi. Kurumsal ilgi güçlü seyrediyor.

Bitcoin, İsrail ile İran arasında ilan edilen ateşkes ve Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirimine gidebileceği beklentileriyle 106 bin dolar seviyesini gördü. Hafta sonu 98 bin 500 doların altına gerileyen kripto para birimi, dün güçlü bir toparlanma gösterdi.

Kripto Para Piyasaları Toparlanmaya Başladı

Lider kripto para birimi Bitcoin, pazar günü yaşadığı düşüşün ardından piyasalardaki endişelerin azalmasıyla yeniden toparlanarak 106 bin dolar seviyesini aştı. Yaklaşık 45 günlük bir aradan sonra ilk defa 98 bin 500 doların altını test eden Bitcoin, Orta Doğu'da tansiyonun düşeceğine yönelik beklentilerin artmasıyla yönünü yukarı çevirdi. Yatırımcılar, bu yükselişin devam edip etmeyeceğini ve 110 bin dolar hedefinin masada olup olmadığını yakından takip ediyor.

Fiyattaki bu dalgalanmaya rağmen, Bitcoin'in türev piyasalarındaki genel istikrarın korunduğu gözlemlendi. Yaşanan sert fiyat hareketleri, yaklaşık 193 milyon dolar değerindeki uzun pozisyonların tasfiye olmasına yol açtı. Ancak bu miktar, toplam vadeli işlem açık pozisyonlarının sadece binde üçüne denk geliyordu. Toplamda 68 milyar dolar seviyesinde bulunan kaldıraçlı pozisyonların cumartesi gününden bu yana neredeyse değişmemesi, piyasanın genel yapısının güçlü kaldığını gösterdi.

Bitcoin fiyatının 12 saatlik bir zaman diliminde yüzde 4,4 oranında gerilemesi, geçmiş verilerle kıyaslandığında endişe verici bir durum olarak görülmedi. Son bir ay içerisinde benzer oranlarda üç farklı düşüş daha yaşanmıştı. Yine de bazı piyasa uzmanları, bölgede uzun sürebilecek bir çatışma ihtimalinin küresel ekonomi üzerinde baskı oluşturabileceğini ve yatırımcıları daha riskten kaçınan bir tavır sergilemeye itebileceğini düşünüyor. Diğer taraftan, petrol fiyatlarının pazartesi günü düşüşe geçmesi ve S&P 500 endeksinin yüzde bir oranında artış göstermesi, risk iştahının bir miktar toparlandığına işaret etti.

Aynı zamanda, Bitcoin ağının işlem gücünü temsil eden hash oranında yüzde sekizlik bir düşüş yaşanması dikkat çekti. Saniyede 943,6 milyon terahash (TH/s) seviyesinden 865,1 milyon TH/s seviyesine gerileyen bu düşüş, madencilik faaliyetlerindeki olası aksaklıklara dair tartışmalara yol açtı. Ancak yapılan analizlere göre, bu tür düşüşler genellikle ABD gibi bölgelerdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle elektrik şebekelerinde yaşanan geçici kesintilerden kaynaklanabiliyor ve olağan dışı kabul edilmiyor.

Küresel gelişmelerle birlikte yatırımcıların ABD Merkez Bankasından ( Fed ) yakın vadede bir faiz indirimi geleceğine dair beklentileri de güçlendi. CME Group FedWatch verilerine göre Fed'in kasım ayına kadar mevcut yüzde 4,25 olan faiz oranını koruma olasılığı bir hafta içinde yüzde 17,1'den yüzde 8,4'e geriledi. Buna karşılık, faizlerin kasım ayına kadar yüzde 3,75 veya daha düşük bir seviyeye çekilme ihtimali ise aynı dönemde yüzde 38'den yüzde 53'e yükseldi. Bitcoin'in 100 bin dolar seviyesinin üzerine hızla geri dönmesi, küresel belirsizliklere rağmen kurumsal ilginin canlı kaldığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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