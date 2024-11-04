Bitcoin yeni yılda ne olur, yükselir mi? Ocak 2025 BTC fiyat tahmini!

Kasım ayında yükseliş yakalaması beklenen Bitcoin ile ilgili çarpıcı tahminlerde bulunuldu. Yeni yıl yaklaşırken vatandaşlar Bitcoin yeni yılda ne olur, yükselir mi? sorguları yapıyor. Bizde sizler için Ocak 2025 BTC fiyat tahminlerini derledik.

Bitcoin yeni yılda ne olur, yükselir mi?

Dijital varlık araştırma firması 10x Research, BTC'nin yukarı yönlü hareketine devam edebileceğini belirtti. Firma, Bitcoin'in bu ay 73 bin dolara yükselmesini, fiyatın daha da artabileceğinin bir göstergesi olarak tanımladı.

Bu öngörü doğrultusunda ise firma, Bitcoin'in Ocak 2025'ten önce 100 bin doları aşacağı tahmininde bulunarak Kasım ayında ise ATH'sini gerçekleştireceğini savundu.

Ayrıca, firma YouTube sayfası aracılığıyla, ABD seçimleri ve son birkaç hafta içinde milyarlarca dolara ulaşan Bitcoin ETF girişlerindeki artışın da bir rol oynayabileceğini belirtti.

Ocak 2025 BTC fiyat tahmini

Diğer bir tahmin de ağ içi verileri sağlayan Glassnode firmasından geldi. 10x Research'ün tahminini destekleyen Glassnode, BTC'nin ulaşabileceği potansiyel zirveyi 115 bin 903 dolar olarak kaydetti.



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