Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi

Parlamento kapatıldı, vekiller binaya giremiyor

 CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı

Kürsüde parayla kule yaptı

 Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat'ın boynuna koydular

Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı
Irak Başbakanı ile görüşen Erdoğan'dan Esad'a 'siyasi süreç' çağrısı

Bu sefer dinleyecek mi? Erdoğan'ın Esad'a kritik bir çağrısı var

Bitcoin yeni hedefine odaklandı

Bitcoin yeni hedefine odaklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin (BTC) fiyatı, 96 bin dolar seviyesini art arda dört kez test ettikten sonra 94.812 dolara geriledi. Kripto para piyasasında Donald Trump zaferinin yarattığı yükseliş momentumu etkisini azaldı. Uzmanlar, 98 bin dolar direncinin kırılması durumunda Bitcoin'in 110 bin dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.

Kripto para piyasalarında makroekonomik göstergeler Bitcoin için yeni bir yükseliş döneminin sinyallerini veriyor. Global Macro Investor's Total Liquidity Index verileri, Bitcoin'in Ocak 2025'te 110 bin dolarlık lokal zirveye ulaşabileceğine işaret ediyor. Kısa vadeli yatırımcıların kar realizasyonunu durdurması ve ABD Merkez Bankası'nın likidite politikası, Bitcoin'in yükseliş potansiyelini destekliyor.

Bitcoin İçin Ocak 2025 Hedefi 110 Bin Dolar

Bitcoin piyasasındaki teknik analizler, 98 bin dolar seviyesinin kritik bir direnç noktası olduğuna işaret ediyor. Kripto yatırımcısı ve analist Michaal van de Poppe, bu seviyenin aşılmasının Bitcoin'i "100 bin dolar üzeri sihirli harikalar diyarına" taşıyabileceğini belirtiyor.

2024 ABD başkanlık seçimi sonrası Bitcoin yükselişinde etkili olan Trump faktörü, yerini makroekonomik göstergelere bırakıyor. Pseudonymous analist, Bitcoin'in 98 bin dolar üzerinde kapanış yapması durumunda 110 bin dolara doğru güçlü bir hareket gösterebileceğini öngörüyor.

2025 yılında beklenen 2 trilyon dolarlık yatırım dalgası ve ABD Merkez Bankası'nın likidite politikası, Bitcoin'in yükseliş trendini hızlandırabilir.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
img

Ameliyat olduğu hastaneyi gören herkes aynı yorumu yapıyor
img

Tapu işlemlerinde yeni dönem başlıyor
img

Sınırımızı kan gölüne çeviren savaştan en net görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Aşk Evlilik Boşanma 3. bölüm tek parça ful HD donmadan izle! Aşk Evlilik Boşanma 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Evlilik Boşanma CANLI izle! Aşk Evlilik Boşanma NOW TV izle! Bahar 27. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki Bahar 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Aralık Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! ASKİ Ankara su kesintisi! 3-4 Aralık Gölbaşı, Etimesgut, Ayaş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bizim Aile filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizim Aile filmi ne zaman, nerede çekildi? İstanbul İSKİ su kesintisi! 3-4 Aralık Beyoğlu, Esenyurt, Sarıyer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hep Yek 5 : Sil Baştan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hep Yek 5 : Sil Baştan filmi ne zaman, nerede çekildi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 3-4 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.