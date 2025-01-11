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Bitcoin yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor

Bitcoin yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor
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Bitcoin (BTC) analisti Willy Woo, kripto para piyasasında risk seviyesinin 2023'ten bu yana ilk kez zirveye ulaştığını belirterek yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı. Korku ve Açgözlülük Endeksi'nin 69 puanlık aşırı iyimserlik seviyesine yükselmesi ve Bitcoin'in 108.000 dolar rekorundan sonra yaşanan düşüş, piyasada kar realizasyonlarının artabileceğine işaret ediyor.

Kripto para piyasasının önde gelen analistlerinden Willy Woo'nun Bitcoin yerel risk modeli, mevcut piyasa koşullarının Ocak 2023'ten bu yana görülmemiş risk seviyeleri gösterdiğini ortaya koydu. Piyasa duyarlılığının aşırı iyimser bölgeye ulaşması ve Bitcoin'in son rallisinden sonra yaşanan geri çekilme, yatırımcılar arasında temkinli bir yaklaşımı beraberinde getirdi.

Analistler Bitcoin Düşüşünün Geçici Olduğunu Savunuyor

Bitcoin fiyatı son yedi günde yüzde 3,92 değer kaybetti. Lider kripto para birimi, 100.000 dolar psikolojik seviyesinin altında 94.120 dolardan işlem görüyor.

Jan3 CEO'su Samson Mow, makro görünümün Bitcoin için destekleyici olmaya devam ettiğini vurguladı. Mow'a göre mevcut düşüşler büyük yatırımcıların alım fırsatı yaratma çabasından kaynaklanıyor.

Teknik analist Rekt Capital ise Bitcoin'in yüzde 15'lik geri çekilmesinin önceki döngülerdeki hareketlerle benzerlik gösterdiğine dikkat çekiyor. Bu durum, fiyattaki düşüşün geçici olabileceğine işaret ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı tarım dışı istihdam verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Güçlü işgücü piyasası ve beklenenden düşük işsizlik rakamları, risk varlıkları üzerinde baskı oluşturdu.

Korku ve Açgözlülük Endeksi'nin "Açgözlülük" bölgesindeki yükselişi ve Bitcoin'in tarihi zirveden geri çekilmesi, piyasada kısa vadeli bir düzeltme olasılığını güçlendiriyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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