Bitcoin yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor

Kripto para piyasasının önde gelen analistlerinden Willy Woo'nun Bitcoin yerel risk modeli, mevcut piyasa koşullarının Ocak 2023'ten bu yana görülmemiş risk seviyeleri gösterdiğini ortaya koydu. Piyasa duyarlılığının aşırı iyimser bölgeye ulaşması ve Bitcoin'in son rallisinden sonra yaşanan geri çekilme, yatırımcılar arasında temkinli bir yaklaşımı beraberinde getirdi.

Analistler Bitcoin Düşüşünün Geçici Olduğunu Savunuyor

Bitcoin fiyatı son yedi günde yüzde 3,92 değer kaybetti. Lider kripto para birimi, 100.000 dolar psikolojik seviyesinin altında 94.120 dolardan işlem görüyor.

Jan3 CEO'su Samson Mow, makro görünümün Bitcoin için destekleyici olmaya devam ettiğini vurguladı. Mow'a göre mevcut düşüşler büyük yatırımcıların alım fırsatı yaratma çabasından kaynaklanıyor.

Teknik analist Rekt Capital ise Bitcoin'in yüzde 15'lik geri çekilmesinin önceki döngülerdeki hareketlerle benzerlik gösterdiğine dikkat çekiyor. Bu durum, fiyattaki düşüşün geçici olabileceğine işaret ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı tarım dışı istihdam verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Güçlü işgücü piyasası ve beklenenden düşük işsizlik rakamları, risk varlıkları üzerinde baskı oluşturdu.

Korku ve Açgözlülük Endeksi'nin "Açgözlülük" bölgesindeki yükselişi ve Bitcoin'in tarihi zirveden geri çekilmesi, piyasada kısa vadeli bir düzeltme olasılığını güçlendiriyor.