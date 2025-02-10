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Bitcoin ve Tether'deki büyük hareketlilik yatırımcıları endişelendirdi

Bitcoin ve Tether'deki büyük hareketlilik yatırımcıları endişelendirdi
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Ticaret savaşı endişeleriyle Bitcoin'in 91.000 dolara düşmesi, borsalarda 2,72 milyar dolarlık Tether girişine yol açtı. Analizler, bu büyük sermaye hareketinin piyasa dinamiklerini nasıl değiştirdiğini gözler önüne serdi.

Geçen hafta Bitcoin, ticaret savaşları endişesiyle 91.000 dolar seviyesine düşerken, Tether'de (USDT) beklenmedik bir artış yaşandı. IntoTheBlock'un analizine göre, borsalara 2,72 milyar dolarlık bir USDT girişi kaydedildi.

Kripto Piyasalarında Denge Oyunları Sürüyor

Yaşanan ticaret savaşı endişeleri, Bitcoin'in değerini 91.000 dolar seviyesine kadar geriletirken, stablecoinlerde dikkat çekici bir hareketlilik gözlemlendi. Kripto para analiz şirketi IntoTheBlock'un açıkladığı verilere göre, bu süreçte merkezi borsalara 2,72 milyar dolar değerinde Tether (USDT) girişi gerçekleşti.

IntoTheBlock'un yayımladığı haftalık değerlendirme raporunda, piyasadaki sert düşüşün olağandışı sermaye hareketlerine yol açtığı vurgulandı. Raporda, Tether'in borsalara giriş miktarının, Ethereum'dan sonra görülen en yüksek üçüncü seviyeye ulaştığı belirtildi.

Analistler, yaşanan bu yoğun USDT hareketliliğinin ardında iki temel neden olduğunu öne sürdü. Yatırımcıların bir yandan marj pozisyonlarını korumak ve zorunlu satışların önüne geçmek için ek teminat yatırırken, diğer yandan Bitcoin fiyatındaki düşüşü fırsat bilerek alım yaptıkları kaydedildi.

Piyasa verilerine göre Bitcoin, yaşanan bu gelişmelerin ardından 95.000 ile 100.000 dolar bandında işlem görmeye devam etti. Uzmanlar, Tether ve USDC gibi düzenlenmiş stablecoinlerin, kripto para alımlarının finansmanında yaygın olarak kullanıldığına dikkat çekti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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