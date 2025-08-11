Bitcoin ve Ethereum fonları güçlü toparlanma sergiledi

Bitcoin ve Ethereum fonları güçlü toparlanma sergiledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel kripto para yatırım ürünleri ABD hükümetinin 401k emeklilik planlarında dijital varlıklara izin vermesiyle 572 milyon dolar net giriş topladı. Ethereum fonları 4.000 dolar seviyesini aşarak 268 milyon dolar toplarken Bitcoin yatırımları da 260 milyon dolarla toparlandı. Dört aya yakın süren çıkış trendinin tersine dönmesi kripto sektöründe güven artışını yansıtıyor.

CoinShares verilerine göre kripto yatırım ürünleri geçen hafta güçlü bir toparlanma sergiledi. BlackRock, Fidelity ve Grayscale gibi önde gelen Wall Street devleri tarafından yönetilen fonlar, hafta başında yaşanan 1 milyar dolarlık çıkışı hızla telafi etti.

ABD'nin Emeklilik Planı Reformu Kripto Para Piyasasını Canlandırdı

ABD hükümetinin 401k emeklilik planlarında kripto paralara onay verme kararı, piyasada güçlü bir etki yarattı. Bu gelişme, hafta boyunca yaşanan dalgalanmalara rağmen yatırımcı güvenini güçlendirdi.

Ethereum tabanlı yatırım ürünleri başrol oyuncusu konumunda yer aldı. ETH fiyatının sekiz ay sonra 4.000 doları geçmesi, fonlara 268 milyon dolarlık giriş sağladı. Bu başarı, Ethereum fonlarının ardışık 13. haftasında net giriş kaydetmesini sağladı.

Bitcoin yatırım ürünleri de iki haftalık çıkış döneminin ardından güçlü bir toparlanma sergiledi. Söz konusu araçlar 260 milyon dolarlık net giriş ile önceki kayıplarını telafi etti.

Bölgesel dağılımda ABD, Kanada ve Avustralya fonları sırasıyla 608 milyon, 16,5 milyon ve 7,9 milyon dolarlık girişlerle öne çıktı. Avrupa'da ise Almanya, İsveç ve İsviçre toplamda 54,3 milyon dolarlık çıkış yaşandı.

Yılbaşından bu yana Ethereum fonlarına giren toplam sermaye 8,2 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Yönetim altındaki varlıklar da 32,6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler

Sahte diploma soruşturmasına ilişkin Erdoğan'dan ilk yorum
Kabine sonrası Erdoğan'dan Balıkesir depremi açıklaması

Erdoğan'dan Balıkesir depremi açıklaması! Önemli bir çağrısı var
Çanakkale'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı, havalimanı kapatıldı

Tarım arazisinde başlayan alevler kenti sardı! Evler, arabalar yanıyor

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol

Galatasaray'dan gitti, içinden Messi çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktü

Devlet hastanesinde kabus anları! Ortalık resmen savaş alanına döndü
title