Bitcoin ve Ethereum ETF piyasasında tarihi gün

Kripto para piyasalarındaki güçlü yükseliş trendi, kurumsal yatırımcıların ilgisini yeniden çekmeye başladı. Bitcoin'in 112.000 dolara kadar yükselmesi ve Ethereum'un aylardır görülmeyen performansı, ETF akışlarında dramatik bir artışa neden oldu. Özellikle BlackRock'ın IBIT ETF'si agresif büyüme stratejisini benimserken son bir ayda 7,7 milyar doların üzerinde yatırım çekti.

Wall Street Kripto Yatırımında Yeni Rekor Kırdı

Bitcoin ETF'leri yaklaşık 935 milyon dolarlık net giriş akışıyla üstünlüklerini korudu. BlackRock'ın IBIT fonu bu miktarın ana kısmını tek başına çekerek 877,2 milyon dolarlık yatırımı topladı. Fidelity'nin FBTC'si ve Ark Invest'in ARKB'si de sırasıyla 48,7 milyon dolar ve 8,9 milyon dolar net giriş çekti.

Ethereum ETF'leri ise 110,5 milyon dolarlık net akışla 4 Şubat'tan bu yana en büyük günlük artışını kaydetti. Grayscale'in ETHE ve ETH ürünleri toplamda 62,6 milyon dolar çekerken, Fidelity'nin FETH'i 42,2 milyon dolar yatırım topladı.

Bu olumlu trend spot Bitcoin ETF'leri için yedinci gününe ulaştı ve toplam 3,2 milyar dolarlık akış oluşturdu. Yıl başından bu yana toplam giriş akışları 9,1 milyar dolara ulaştı.

Piyasa uzmanları bu rekor akışın arkasında farklı faktörlerin bulunduğunu belirtiyorlar. Galaxy'den Michael Harvey, talebin bir kısmının hükümetlerin el konan varlık satışları ve perakende kar realizasyonuyla karşılandığını söylüyor.

Benchmarks'tan Thomas Erdösi ise yükselişin halen zirveye ulaşmadığını ve daha fazla yükseliş potansiyeli bulunduğunu belirtiyor.