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Bitcoin ve Ethereum ETF'leri haftalık 1,98 milyar dolar ile rekor kırdı

Bitcoin ve Ethereum ETF'leri haftalık 1,98 milyar dolar ile rekor kırdı
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Kripto yatırım ürünleri, seçim sonrası piyasa hareketliliği etkisiyle son bir haftada 1,98 milyar dolar yatırım aldı. Küresel yönetilen varlıklar 116 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. 2024'te kaydedilen toplam 31,3 milyar dolarlık girişin yüzde 24'ü son beş haftada gerçekleşti.

Kurumsal yatırımcılar Bitcoin (BTC) spot ETF'lerine olan ilgilerini sürdürüyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül ayında dört yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmesi ve destekleyici makroekonomik ortam, yatırım iştahını olumlu etkiliyor.

Bitcoin ve Ethereum ETF'leri Yatırımcı Güvenini Artırıyor

Bitcoin spot ETF'leri, Eylül ayından bu yana toplam 9 milyar dolar yatırım çekti. Sadece geçen hafta Bitcoin ürünlerine 1,8 milyar dolar yatırım yapıldı.

Ethereum (ETH) spot ETF'leri de yükselen trendiyle Temmuz ayındaki lansmanından bu yana en güçlü dönemini yaşıyor. Kasım ayının ilk haftasında 157 milyon dolar giriş gören Ethereum ETF'leri, yatırımcı güveninin arttığını gösteriyor.

Altcoin piyasası da yatırımcı ilgisinden nasibini aldı. Solana ürünleri 3,9 milyon dolar, Uniswap 1 milyon dolar ve Tron 0,5 milyon dolar giriş kaydetti. Bu arada kısa vadeli Bitcoin pozisyonlarından 2,7 milyon dolar çıkış yaşandı.

Bölgesel olarak en büyük yatırım akışı 1,95 milyar dolar ile ABD'den geldi. İsviçre ve Almanya sırasıyla 23 milyon dolar ve 20 milyon dolar katkı sağladı. İsveç'teki yatırımcılar ise 25,7 milyon dolarlık çıkış gerçekleştirdi.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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