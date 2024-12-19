Bitcoin ve altın arasındaki rekabette yeni dönem

Bitcoin ekosistemi, spot ETF'lerin onaylanmasından bu yana güçlü bir yükseliş trendi gösteriyor. Companies Market Cap verilerine göre 2 trilyon doları aşan piyasa değeriyle Bitcoin, küresel varlıklar arasında yedinci sıraya yerleşti. Saudi Aramco ve gümüşü geride bırakan bu performans, kripto para sektörünün olgunlaşma sürecini işaret ediyor.

Bitcoin Piyasa Değerinde Altına Karşı Tarihi Dönüm Noktasında

Kripto para piyasasının lideri Bitcoin, kurumsal yatırımcıların artan ilgisiyle yeni rekorlara imza atıyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) Başkanının sert tonuna rağmen Bitcoin'in gösterdiği performans, sektörün olgunlaşma sürecini yansıtıyor.

Bloomberg kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, spot Bitcoin ETF'lerinin ocak ayında başlamasından bu yana kaydettiği performansa dikkat çekiyor. Altın ETF'lerinin 20 yıllık bir başlangıç avantajına sahip olmasına rağmen Bitcoin ETF'leri tarafından geçilmesi, kripto para sektörünün hızlı gelişimini kanıtlıyor.

CoinGecko verilerine göre kripto para piyasasının toplam değeri 3,72 trilyon dolara ulaştı. Bu değerin yüzde 54,5'ini oluşturan Bitcoin hakimiyeti, sektördeki lider konumunu sürdürüyor.